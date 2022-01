Este podría ser un sábado cualquiera, pero no lo es. La capital aragonesa se viste de gala hoy mismo para presenciar los Premios Feroz, una gala por la que pasarán las grandes estrellas del cine de nuestro país. Después de acoger los Premios Forqué en 2018 y 2019, Zaragoza, y concretamente la sala multiusos de su auditorio, se han convertido en el escenario donde decenas de rostros conocidos han podido desfilar en una de las alfombras rojas más esperadas de los últimos meses. Y es que después de haber vivido unos años complicados, los allí presentes han podido prescindir en esta ocasión del que se había convertido en el complemento estrella: la mascarilla.

A eso de las 18:40 horas de la tarde comenzaron a llegar los primeros famosos al photocall de la cita, donde pudieron posar frente a las cámaras con sus mejores sonrisas y con atuendos que no han pasado desapercibidos para nadie. Teniendo en cuenta que este evento es sin duda la antesala de los famosos Premios Goya, todos los invitados se han puesto manos a la obra para escoger un look con el que no pasar inadvertidos para las cámaras, y vaya si lo han conseguido.

Como no podía ser de otra manera, los primeros en llegar a la alfombra fueron los dos presentadores de la gala: Paula Púa y Nacho Vigalondo. En una noche que pasará a formar parte del recuerdo de nuestro país, la actriz se ha decantado por un traje azul cerúleo satinado de blazer y pantalón acampanado combinado con un top color nude también de satén. Una apuesta que sigue la línea de las tendencias de temporada, en las que este tejido se ha coronado como uno de los más reclamados. Por su parte, el director de cine eligió un traje negro a juego con una camisa blanca que tenía un original adorno de cadena en la parte del cuello.

No hay duda de que lo que más ha llamado la atención en el desfile de celebs ha sido un denominador común: las hombreras. Pese a que las chaquetas o estructuras con este detalle fueron cosa de hombres hace décadas, ahora están más de moda que nunca dentro de la sección femenina y se han convertido en el must have por excelencia de los clóset de cualquier persona en los últimos meses. Un detalle que se ha visto reflejado especialmente en esta alfombra roja, en la cual actrices de la talla de Yolanda Ramos, Candela Peña o Paula Useros se han rendido a los encantos de las hombreras luciéndolas en estilismos totalmente diferentes entre sí, viéndose que estas almohadillas son totalmente aptas para todos los gustos.

Pero no solo iban a destacar las mujeres. Algunos hombres se han propuesto “eclipsar” a sus compañeras de profesión en la alfombra roja con apuestas de lo más atrevidas, entre las que estaba la de Paco León. El intérprete se ha decantado por un traje negro, aunque ha preferido prescindir de cualquier otra prenda dejando su torso al descubierto. Tan solo ha tapado parte de éste con un pañuelo blanco y negro colocado de manera lateral a modo decorativo.