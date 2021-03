Llega la Semana Santa, aunque antes, en algunas comunidades autónomas se celebra el Día de San José. A pesar de que la situación no es la misma que el año pasado, cuando acababa de comenzar el confinamiento, la tercera ola y una posible cuarta planeando sobre nuestras cabezas, ha hecho que las comunidades tomen medidas para evitar que vuelva a haber una nueva subida en el número de contagios. Para eso habrá que cumplir con las restricciones acordadas: toque de queda, cierres perimetrales o reuniones reducidas. El Consejo Interterritorial reunido hace unos días acordó el cierre perimetral de las autonomías del 26 de marzo al 9 de abril debido a la Semana Santa, excepto Canarias y Baleares.

Hay que tener en cuenta que, aunque estemos mejor que hace un año, el coronavirus aún sigue en nuestras vidas. Se están llevando a cabo las vacunaciones, pero todavía hay contagios, ingresos y fallecimientos. Por eso no debemos dejar de lado las recomendaciones sanitarias y disfrutar de estos días de vacaciones en la mejor compañía y cuidándonos al máximo. Mascarilla, distancia social e higiene de manos tienen que seguir siendo los principales puntos a seguir para que las vacaciones no se conviertan en una cuarentena o un ingreso hospitalario. A pesar de que hay aún infinidad de cosas o planes que no podemos llevar a cabo, siempre hay alternativas para el relax tanto en solitario, como en familia.

Qué hacer

El cierre perimetral no es más que una oportunidad para conocer aún más nuestra comunidad. Y, aunque las procesiones se hayan suspendido en todo el país, siempre puedes volver a verlas online. Este año lo mejor es apostar por planes al aire libre. Haga frío o haga calor, siempre con la indumentaria adecuada, los planes en la naturaleza nunca están de más y cada lugar tiene un sitio con encanto donde poder respirar aire puro y estar en contacto con el medio ambiente.

Turismo Rural

El turismo ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Y, a pesar de estar temerosos, los establecimientos han puesto todos los medios a su alcance para poder pasar unos días de desconexión fuera de la ciudad y el estrés. Y además es una manera de darle un empujón a esta actividad. Recuerda que las reuniones con no convivientes están prohibidas, por lo que eso de alquilar una casa rural entre el grupo de amigos será algo que quizá tengas que dejar ‘aparcado’ hasta dentro de unos meses.

Parques en plena urbe

No hace falta hacer la maleta para pasar una jornada al aire libre. Las ciudades tienen bonitos parques en plena urbe. Con mayor o menor extensión, con lagos, animales, hay infinidad de pulmones verdes en los que pasear, montar en bicicleta y por supuesto, practicar deporte. Te proponemos algunos de los más llamativos de la península como pueden ser el parque del Capricho en Madrid, el de las Tres Culturas en Toledo, el de la Paloma de Benalmádena en la ciudad malagueña, el de la Alameda en Santiago o el Campo Grande en Valladolid.

La cultura sigue siendo segura

Aunque los eventos masivos están también prohibidos, cines y teatros siguen siendo lugares seguros. Aprovecha para coger entradas para ver esa obra que aún tienes pendiente ya que las carteleras no se van a ver interrumpidas, y por supuesto va a seguir habiendo estrenos. Ten en cuenta que es preferible sacar las entradas de manera online y que aforo está limitado. Si estás en Madrid o en Málaga, bien puedes coger el coche y acercarte al autocine. Además si tienes niños, puedes acudir a un sinfín de espectáculos ideales para ir con los más pequeños, desde musicales hasta espectáculos de magia.

Reuniones en terrazas

Si eres de los que lleva un año sin ver a su familia y amigos, puedes matar dos pájaros de un tiro: quedando con ellos en una terraza, eso sí, sin exceder de seis personas en los recintos abiertos. Y cuidado con el uso de la mascarilla. Ya sabes que el COVID se transmite a través de los aerosoles, por lo que a pesar de veros, nos os olvidéis de guardar la distancia de seguridad y de bajaros la mascarilla única y exclusivamente cuando vayáis a ingerir alimento o bebida.