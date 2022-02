Cinco planes anticovid con los que disfrutar plenamente de San Valentín

La llegada del mes de febrero ha provocado que nuestras mentes se transporten de inmediato a San Valentín. Como cada 14 de febrero, el Día de los Enamorados se sitúa como la ocasión perfecta en la que demostrar a nuestra pareja lo mucho que la queremos (pese a que ya lo hagamos durante el resto de días del año). Y aunque en el calendario de este año esta cita está fechada en lunes, existen un sinfín de planes que podremos llevar a cabo cuando nuestra agenda nos lo permita o incluso durante el fin de semana anterior.

Cabe destacar que, teniendo en cuenta la llegada del covid a nuestras vidas, varias de las ideas que en otro momento podíamos haber llevado a cabo ahora no nos resulten atractivas. Pero no te preocupes. Ni las restricciones ni el miedo al contagio podrán impedirnos disfrutar del Día de los Enamorados de la manera más especial y tradicional, y por ello te contamos cómo hacerlo.

Dando un paseo

Hay lugares que hablan por sí solos y que tan solo con frecuentarlos consiguen llenarte de su magia. Es por ello que, eligiendo el sitio adecuado, un paseo puede convertirse en una cita perfecta. De hecho, dentro de nuestras fronteras se encuentra la Plaza de España de Sevilla, lugar seleccionado en 2020 como uno de los diez escenarios más románticos de Europa. ¿Te hace una escapada low cost para descubrir los encantos de la capital andaluza?

Pidiendo comida para tomar en casa

Si tu plan favorito era disfrutar de la gastronomía de tu zona, pero el miedo al covid se ha apoderado de tus deseos, ¡no hay problema! Puedes seguir degustando los deliciosos platos de algunos de los lugares más emblemáticos de tu ciudad eligiendo el servicio take away, ideal para no tener que renunciar a las exigencias de tu paladar aunque prefieras hacerlo desde casa.

Disfrutando de una puesta de sol

¿Existe algo más romántico que una puesta de sol? Nosotros creemos que no. Además, existe una manera mucho mejor de combinar la explosión de tonos rojizos y anaranjados que nos ofrece el cielo cuando está a punto de anochecer: hacerlo en un paisaje marítimo. La Costa Brava se ha convertido en uno de los enclaves ideales si lo que queremos es disfrutar de las vistas del Mediterráneo en uno de los momentos más especiales del día.

Llevando a cabo un día turístico

Tanto tú como tu pareja podéis aprovechar las altas temperaturas de la península durante estos días para elaborar un plan puramente turístico. Si disponéis de más tiempo, podéis viajar a la costa, y si no es el caso, también es buena idea viajar a algunos enclaves de interior en los que conocer un poco más sobre la cultura de nuestro país.

Tomando un snack desde un mirador

Con una actualidad cargada de planes, parecen haber quedado en el olvido algunos planes más simples. Entre estos está el de acudir a un mirador para disfrutar de las vistas más bonitas desde cualquier ciudad, y qué mejor manera de hacerlo si acompañamos el paisaje con algún snack para disfrutar en pareja. Además, dentro de nuestras fronteras existen un sinfín de opciones de este estilo, entre las que están el Mirador del Río en Lanzarote, o el Mirador del Salto del Gitano, en Cáceres.