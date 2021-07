¿Estás cansada de que tu piel no se consiga ver nunca uniforme y tenga un tono desigual? ¿Ese tono se debe a la aparición de manchas? Esta es una afección cutánea inofensiva y más común de lo que crees por lo que vamos a ofrecerte a continuación algunos de los mejores consejos para para tener un tono más bonito y por fin, un resultado de piel uniforme.

Piel desigual: descubre los consejos definitivos para tener una piel uniforme

Muchas veces y debido a varios motivos, algunas partes de la piel de nuestro rostro se pueden volver más oscuras que otras, lo que le da a la piel un color inconsistente y una apariencia moteada. Las manchas de la piel se oscurecen debido a la producción excesiva de melanina lo que se traduce en una piel nada uniforme provocando que en ocasiones tengamos que abusar del maquillaje para lograr igualar el tono.

Como decimos, existen varios factores que podrían provocar el que acabemos teniendo un tono de piel desigual, como la exposición al sol sin protección , la pigmentación posinflamatoria , los cambios hormonales y el envejecimiento . Entonces ¿Qué puedes hacer para superar el problema? Pues el mencionado maquillaje podría ser la solución aunque sin la necesidad de usar demasiado. Solo debes seguir estos pasos:

Prepare la piel

Esencial para poder aplicar cualquier producto o remedio y lograr así una piel uniforme será el comenzar utilizando una crema hidratante seguida de una prebase De este modo podremos preparar la piel de forma correcta. Además deja que pase algo de tiempo entre la crema y la prebase (unos 5-10 minutos) para que la crema filtre bien en el rostro.

Aplica un corrector

Con el corrector puedes ocultar manchas oscuras, enrojecimiento y tonos de piel irregulares. Haz clic aquí para obtener más información sobre el uso del corrector cuando se trata de cubrir manchas.

Aplica la base

Elige una base que combine con tu tono de piel y la extiendes uniformemente sobre el rostro. Comprueba tu matiz para determinar la base adecuada para tu rostro. Si has usado corrector, es posible que no necesite mucho producto en su cara. Mézclalo correctamente y listo . Para la aplicación te recomendamos maquillarte con brocha y una vez distribuida toda la base coges la esponja humedecida y vas dando pequeños toques allí donde veas que has de retocar o unificar todavía más el tono.

Cuidar tu piel es algo que no debería ser un asunto ocasional. Así para eliminara las manchas no solo debes hacer uso del maquillaje, sino que recuerda también hacer pequeños exfoliantes cada dos semanas y aplicar un protector solar diario de marzo a octubre.