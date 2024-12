Los pendientes dorados de Mango que parecen de los años 80: todo el mundo te va a preguntar por ellos

Los años 80 vuelven, podemos asaltar el joyero de nuestra madre o abuela si queremos ir a la última o ir a por estas piezas de Mango. La última colección de nuestra low cost favorita tiene importantes novedades que debemos conocer en la sección de bisutería. Después de unos años de minimalismo y de brillos sin control, volvemos a las piezas elaboradas, sólidas y con personalidad. Aquellas que acompañaban los tupés crepados o los peinados con mucha laca de los 80 hacen acto de presencia con una base muy distinta.

A diferencia de la moda que acompañaba esta época, lo que tenemos por delante son una serie de detalles que darán protagonismo a los accesorios. No será un todo de elementos que impacten, no iremos a por más es siempre más, sino a por un detalle de lujo y en cierta manera elaborado para convertirse en el punto focal de un look o de un maquillaje que se rendirá ante él. Vuelven los pendientes dorados que vimos en las ocasiones especiales y en los grandes eventos que marcaron nuestra niñez, están en Mango esperándonos para recordar.

Todo el mundo te va a preguntar por ellos

Hasta hace una temporada o dos, los complementos pasaban más bien desapercibidos. Eran parte de un todo que debía conjuntar de la mejor forma posible, sin excepciones. Nada parecía destacar por encima de lo otro, simplemente encajaba como un puzle de moda en el que nos sentíamos cómodas.

Ahora todo cambia y volvemos a necesitar una pieza que actúa como punto focal o como talismán. Necesitamos sentir la energía de un complemento tan destacado como los pendientes que acabarán siendo los que marcarán una diferencia.

Un simple jersey negro puede cobrar vida, una camisa blanca, se cubrirá de gloria, con lo cual, es una inversión que potenciará cualquiera de nuestros básicos, además de ser la reina de estas fiestas. Sin duda alguna, el dorado es el color de la Navidad, es el tono del lujo y de la alegría.

Unos pendientes o complementos en dorado son quizás un buen regalo o autorregalo que podemos hacernos en unas jornadas en las que tendremos por delante eventos y celebraciones. Una cena de empresa con un simple vestido negro y estos pendientes recién sacados de los años 80 son imprescindibles.

Mango tiene los pendientes que parecen de los años 80

Todo el mundo recuerda este diseño. Es uno de los clásicos que está presente en el joyero de las abuelas y de las madres. Lo que parece imposible es que vuelva con tanta fuerza y precisión, realmente parece sacado de esa época gloriosa en la que los complementos tenían un aire especial.

Estos aros son una obra de artesanía. Magníficos a la hora de ver como se elabora un pendiente de esos que parecen sacados de una tienda de lujo, pero que en realidad nos costará las monedas que tenemos en la guantera del coche. Una pequeña inversión para una prenda mucho más grande de lo que parece.

El relieve es lo que le dará mucha más personalidad de lo que nos imaginamos, podremos redescubrir un elemento que se convertirá en esencial en todos los sentidos. Un buen aliado de ese estilo del pasado que nos traerá más de un recuerdo, nada más verlos estos pendientes nos tocan lo más profundo del corazón.

No sólo son bonitos, sino que también son un elemento de esos que nos trae recuerdos. El alma de aquellas mujeres que en su día nos marcaron profundamente, esas luchadoras que hacían magia, cuidando a los suyos, trabajando y haciendo fácil lo difícil.

Un sentido homenaje a ese pasado casi idílico que todas tenemos, pero también un complemento a la última que nunca pasa de moda. De la misma forma que lo tenemos presente en estos días en los que necesitamos descubrir un tipo de complemento de esos que siempre quedan bien, nos puede atraer la idea de coger fuerzas con esta pieza del pasado.

Moda, estilo y esa energía que traspasa los límites del tiempo, hacen de estos pendientes algo más que unos simples pendientes. Si estás buscando un complemento excepcional para estos días, si quieres descubrir lo mejor de una pieza de bisutería que parece sacada de una joyería de Paris, Mango te está esperando.

Este modelo en aro con cierre a presión es uno de los muchos que tiene para ofrecerte. Auténticas joyas que se venden a un precio de sólo 12 euros. Un auténtico chollazo que hará realidad nuestros mejores sueños de una forma que quizás hasta ahora no habríamos esperado. Hazte con ellos, antes de que se agoten, son una pieza que está triunfando y no es casualidad que llegue tan lejos. Mango ha dado en el clavo con estos pendientes sacados de los años 80.