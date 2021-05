A veces nos hacemos un peinado y debemos llevar sombrero y todo se chafa y se deshace. Nada mejor que conocer los peinados con sombrero más chic que puedes llevar desde ya, sea una boda o bien en verano con el fin de proteger la cabeza del sol.

Así estamos dando a conocer un look tentador y distinto que permite descubrir un sombrero de tendencias y ese peinado que tan de moda está últimamente.

Melena al viento

Si somos las invitadas de honor a una boda donde es obligatorio llevar un tocado o sombrero más ancho, podemos ir con la melena al viento. Ahora bien, nuestro peinado debe estar muy bien cuidado, con ondas, o bien super liso. Es la mejor opción porque el sombrero encaja perfectamente con este peinado y no nos va a picar, ni a pesar ni tampoco a deshacer el peinado trabajado que llevemos.

Coleta baja

Otro peinado con sombrero es el de una coleta baja, mejor si es de lado, porque le da aires mucho más elegantes. En este caso, el sombrero debe ser de pequeñas dimensiones.

Moño bajo

También debemos llevar el moño bajo, porque si no pasan cosas, primero que el moño trabajado no se ve, luego que se deshace y no luce nada.

Con el moño bajo podrá verse tanto peinado como sombrero y queda muy bien.

Trenza baja ladeada

De igual forma que la cola al lado, otra manera de llevar este complemento es con una trenza baja ladeada, esto mejor si tenemos el cabello algo más largo o nos plantamos una trenza postiza que también es posible.

Dos trenzas, estilo informal

En el caso de ir con un gorro o sombrero más pequeño, muy informal, las dos trenzas quedan estupendamente y nos da un aire realmente juvenil.

Semirrecogido con trencitas

El estilo baby braids es imparable. Son realmente monas y quedan bien en todas las ocasiones. Si quieres que tu estilo con estas trenzas sea todavía más bohemio, entonces puedes poner un sombrero encima. Así se ve el pelo suelto y las trenzas que caen en forma de cascada.

Siempre bob

Nos encanta este corte de pelo, y por esto, si añadimos un sombrero, todavía gana más. Como el bob ahora es de distintas medidas, también puede serlo el complemento que nos ponemos.

Consejos