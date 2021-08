Los peinados sencillos y rápidos cuando el pelo está algo graso y lacio

El cabello graso tiene tendencia a ensuciarse con mayor facilidad. Si no da tiempo a lavarlo diariamente, estos son los peinados sencillos y rápidos que podemos hacer cuando el pelo está algo graso. Nos resuelven toda una jornada.

Van indicados especialmente si vamos a la playa o a la piscina. Así que anota y no te sulfures si tu cabello no está radiante.

Moño, un clásico actual que siempre queda bien

El moño es el más socorrido de los recogidos y permite muchas variaciones según el acabado que le demos. La profesional Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz en Torrelavega (Cantabria) nos lo recomienda en dos versiones: “Para un atardecer en la playa, lo podemos llevar despeinado con un aspecto natural y desenfadado, dejando caer algunos mechones. Para una cena en la bahía, podemos recurrir a un acabado brillante e impecable dándole un toque con un fijador”.

Coletas elegantes

Si tu pelo no está espectacular, es decir, lo notamos más bien lacio y algo graso, es el momento de las coletas. Aportan un look refrescante y natural. Según Cabello Experience, Manuel Mon, director de los salones Manuel Mon Estilistas (Oviedo), nos propone varias opciones con ellas: “Las coletas están de vuelta en cada una de sus versiones, altas, medias o bajas. Solo tenemos que ajustarlas al estilo que queramos darle. Para looks más relajados, las prefiero bajas y con efecto messy”.

Dos coletas

Es también un peinado que ofrece un look juvenil y sexy a la vez. Muchas influencers caen rendidas a sus pies, y es que pueden llevarse bajas y con gomas de distintos colores, a fin de combinar con el vestuario que llevemos.

Efecto wet

El pelo mojado hacia atrás nos sacará de un buen apuro para realizar peinados sencillos cuando el pelo está algo graso. Hay un montón de peinados con efecto wet.

Uno de ellos en recogido. Pues los moños con una textura húmeda conservan el brillo y mantienen la fijación. «Un clásico moño bailarina o bien en la versión messy que deja las puntas fuera se ven aún más bonitos con el brillo y la luz que deja la humedad del producto. Además, nos permite despreocuparnos porque todo se mantiene en su sitio”, sugiere M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera desde Santa Cruz de Bezana (Cantabria).

Pero también lo podemos dejar suelto con el mojado estirado hacia atrás. Total, luego iremos a la playa y el cabello se mojará igualmente.