Los recogidos que vas a querer llevar esta primavera

Vamos a mostrar nuestros mejores looks en recogidos para esta primavera. Instagram nos enseña estas tendencias y las celebrities lucen unos recogidos que todas queremos. Lo mejor: son sencillos, fáciles de realizar y muy cómodos. ¡Súmate a esta tendencia!

Y sea en forma de colas o moños, no vas a querer dejarte el pelo suelto bajo ningún concepto.

Moño bajo con flequillo abierto

Sara Carbonero luce estos días diversos recogidos. Uno es de lo más simple, el moño bajo con flequillo abierto que permite despejar la cara, lucir más nuestros ojos y los pendientes que hemos elegido para este día.

Coletas con lazos

¡Nos encanta este look! Ya puedes plantarte tu mejor vestido boho chic en blanco con transparencias con un coletero a juego. Basta con hacer una cola en lo alto (o en lo bajo) con diversos lazos en blanco y ya tiene un look algo distinto y muy romántico para lucir en esta primavera.

Moño en lo alto

Despeja los pelos de la cara con el tradicional moño de ballet. Aquel que está más alto, recogido y algo apretado. Este estilo permite lucir nuestro rostro y cuello, y ten por seguro que es comodísimo porque nos se caerá ningún cabello. ¡Estarás comodísima! Puedes recoger el moño con coleteros de colores para dar un aire algo más juvenil.

Coleta alta con trenza

No hay edad para llevar este peinado. Y es que no hay nada que estilice más que una coleta alta con trenza. Si tienes la suerte de tener el pelo algo más largo, la trenza va a lucir mucho más y podrás llevar este peinado las veces que quieras. Luce una mejor cara, nuestra tu mirada y persigue un look juvenil con un recogido super que favorece a todos. ¡Disfruta con los recogidos de primavera!

Semirecogido con lazo

Las colas también pueden llevarse con semirecogidos. Es otro de los peinados de la temporada. Va bien tanto si tienes el cabello liso como si luces ondas. No te olvides de hacer la coleta del semirecogido con un gran lazo para que se vea mucho más.

Coleta burbuja

Este peinado fue tendencia hace unos dos años pero sigue. La verdad es que queda estupendamente aunque no es tan fácil de hacer como el resto de peinados primaverales vistos anteriormente. Primero vas a necesitar pasar por las manos del peluquero para que te explique cómo se hace y luego ya si tienes maña lo practicas tú directamente.