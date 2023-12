Parfois sorprende con el bolso low cost de lentejuelas que no te vas a quitar en Navidad

Es el complemento estrella de las fiestas. Es el bolso low cost de lentejuelas que siempre vas a querer llevar en Navidad.

En tres colores y mucho brillo, lo tienes para llevar con blusas, pantalones y vestidos con brillos, y siempre va a quedar estupendamente.

El bolso low cost de lentejuelas

Hablamos del bolso de hombro con lentejuelas y cierre de cremallera de Parfois. Lleva forro interior y bolsillo interior con cremallera.

Cuál es su composición

El bolso del momento al que no podrás renunciar está confeccionado en exterior: 60% Poliéster, 40% Politereftalato de etileno, en interior, 98% Poliéster, 2% Poliuretano, siendo las dimensiones cm: 42x30x14 (LxAxA), la longitud Asa (Min. – Max.): 22 y el tipo de abertura: ZIPPER.

En tres colores para elegir

Si quieres este bolso con lentejuelas estás de suerte porque lo puedes conseguir en tres colores diferente. En lila, es uno de los más festivos y sobresale con todas las prendas que te pongas para llevarlo.

Con un look total negro es siempre genial porque entonces el complemento se ve mucho más. Lo tienes con pantalones con brillos, trajes chaqueta, vestidos y hasta con faldas y blusas. Lo luces también con variedad de zapatos, siendo los taconazos en lila los que le quedan mejor.

Este bolso también se vende en color negro. Es el must que todas deberíamos tener para una fiesta y para ir de invitada perfecta a una boda. Genial en cócteles, cenas y otras salidas. Y como no, lo reservas para tu fiesta de fin de año.

El tercer color en el que lo puedes comprar es el plata. Realmente es el más llamativo, donde los brillos en metalizado se ven mucho más y lo puedes también llevar con un look rosa total, con pantalones en plata o bien con vestidos en verde o burdeos de brillos. Siempre va a quedar estupendamente. Con los taconazos en plata es también un look casual y no vas a poder renunciar a él.

Sea como sea, es un bolso de medidas perfectas porque te cabe todo lo indispensable para ir a una fiesta y no vas a nada pesada. Lo llevas a todos sitios y destacadas. Con la calidad de Parfois. Además en la misma web tienes variedad de prendas que compras en el mismo momento especialmente si vas de fiesta. Así lo tienes todo en un mismo lugar.

Cuál es el precio del bolso low cost de lentejuelas

En una talla única, este bolso tiene un precio de 23,99 euros en la misma web de Parfois. Está claro que si lo quieres en la tienda física también lo puedes comprar. Ahora bien, debes saber antes si está en tu tienda favorita y en el color que quieres. Para esto comprueba antes si está en la tienda física, desde la misma web. es bien fácil.

El envío del bolso a una tienda física es gratis, una vez lo hayas comprado. Y lo pasas a buscar en una tienda de su elección, en 4-8 días laborables.

Por su parte, el envío a domicilio es de 2,95 euros, es gratis para pedidos superiores a 24,99 euros. El tiempo estimado de entrega variará entre 3-6 días laborables. También lo puedes tener en punto pickup , con precio de 2,95 euros, siendo gratis para pedidos que son superiores a 24,99 euros. En la agencia de entrega que elija en 3-6 días laborables.

Si por lo que sea, si haces un regalo y la obsequiada ya lo tiene o no le gusta, debes devolver el bolso, entonces debes saber que todas las compras efectuadas entre el 13/11/2023 y el 09/12/2023 se podrán cambiar o devolver hasta el 09/01/2024. Ya puedes tener este bolso desde la web de Parfois.