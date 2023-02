Los pantalones efecto piel de Zara que se venden como churros y quedan genial con cualquier look

Echar un vistazo al catálogo de Zara siempre es un buen ejercicio para saber qué tendencias se están imponiendo. Por ejemplo, en estas semanas nos encontramos con los pantalones efecto piel de Zara como una de las principales alternativas de las fanáticas de esta marca. Entre ellos, el pantalón ZW The Marine Straight efecto piel.

Esta es una opción realmente interesante para todas aquellas que están algo cansadas de los pantalones clásicos, como los jeans o los leggings, y que quieren darle una vuelta de tuerca a sus looks con una prenda no tan común.

Así son los pantalones efecto piel de Zara

Versátil y cómodo a más no poder

Siguiendo los conceptos «Slim Fit – Relaxed Leg – High Rise» de la firma, este pantalón de tiro alto presenta algunos detalles atractivos como sus bolsillos de plastrón en delantero y espalda y un bajo relajado, acabado sin costura. Junto a esto, incorpora un cierre frontal con cremallera y botón que te permitirá quitarlo o ponerlo fácilmente.

A la hora de la compra, fíjate bien porque está disponible en diversas tallas, más de lo habitual, de la 32 a la 46. Conviene que prestes atención al cuadro con las medidas para cada una de ellas, de forma que evites errores.

¿Cómo está compuesto este producto y cómo cuidarlo?

Esa es una pregunta que muchas se hacen cuando hablamos de los pantalones efecto piel, ya que quieren saber qué materiales se usan para lograr ese aspecto tan particular; y la clave es la mezcla de poliéster y poliuretano.

Zara elabora el tejido base y el recubrimiento de este artículo con dos materiales, y lo hace siguiendo una serie de programas para garantizar el cumplimiento de sus estándares sociales, medioambientales y de seguridad y salud.

Nos piden que seamos cuidadosos con estos pantalones, ya que cuidarlos también es cuidar el medio ambiente. Recomiendan lavados a bajas temperatura, con centrifugados suaves para proteger las propiedades de la tela.

No utilices lejía ni blanqueador en su limpieza, no lo planches ni lo laves en seco para que resista más y mejor. Suponiendo que tengas dudas sobre cómo eliminar una mancha, ponte en contacto directo con el fabricante.

¿Cuánto cuesta este pantalón y su envío?

El pantalón ZW The Marine Straight efecto piel de Zara tiene un precio de 29,95 euros, que está dentro de lo que frecuentemente muestran este tipo de prendas, por lo que puede ser una buena variante a demás pantalones.

Si puedes recogerlo en tienda, estará esperándote al cabo de dos a tres días laborables, y no tendrás que pagar. Lo mismo si no te sientes cómoda con él y quieres devolverlo, en la medida en que lo hagas en sus tiendas.