El pantalón ancho de Sfera que utilizan las madrileñas para ir a la oficina

En los últimos dos años, los pantalones ajustados han ido perdiendo protagonismo en favor de los más holgados. Una buena muestra de ello es este pantalón ancho de Sfera, que está dentro del catálogo de El Corte Inglés.

Estamos en presencia de un artículo todas las características básicas que se le exigen a estos pantalones. Como no va ceñido al cuerpo garantiza una mayor libertad de movimientos y una comodidad indiscutible, pero manteniendo esa elegancia que seguramente estás buscando para esos eventos formales o semi-formales.

Una opción que no puede faltarte: pantalón ancho de Sfera

Independientemente de cómo pienses usarlo, este pantalón de Sfera es un must dentro de los armarios femeninos. Podrás resolver tu look para cualquier tipo de salida con sólo acompañarlo con una camiseta y un abrigo encima.

Al ser de color blanco, este pantalón de El Corte Inglés combina perfectamente con cualquier otro complemento, desde prendas claras en los días primaverales hasta oscuras en las noches otoñales o directamente invernales.

Disponible en tallas de la S a la XL, tienes que revisar muy bien sus medidas para encontrar la que te vaya justa. No hay más recomendaciones al respecto, por lo que con elegir la que sueles utilizar no debería haber problemas.

Una alternativa ideal para mujeres ocupadas

Este pantalón ancho largo con goma en cintura para asegurarlo al cuerpo es una solución indispensable para esas mujeres que tienen una agenda llena de compromisos y obligaciones, y poco tiempo para dedicarle a sus outfits.

Elaborado en un material textil híbrido de 46% viscosa, 32% poliéster y 22% poliamida, es apto para lavadoras siempre que lo laves a un máximo de 30° C y con el consejo de no aplicar lejía ni plancharlo a más de 110° C.

Si sigues estos consejos, tendrás una prenda que te acompaña durante varios años en perfecto estado.

¡Aprovecha la oferta!

Fuera de todos los motivos ya mencionados, hay otra poderosa razón para comprar cuanto antes este pantalón. Tiene que ver con que su precio original era de 29,99 euros, más acorde a la calidad y terminaciones del mismo, pero si te das prisa vas a poder adquirirlo por sólo 19,99 euros, ahorrándote diez euros para diversos accesorios.

En lo que respecta a la modalidad de envío, puedes recibirlo en casa por 5,90 euros, si bien es conveniente pedir que lo dejen en las tiendas de Supercor, Celeritas o Correos, por lo que pagarás únicamente uno o dos euros.