Es la opción perfecta para tu día a día: el mono de lino más fresquito y sencillo de Mango que sienta como un guante

El lino es una tela fresca y cómoda, ideal para llevarla en verano porque permite el paso del aire y evita que la piel transpire debido a las altas temperaturas. Muchas de las mejores marcas de moda de España están presentando sus colecciones basadas en ese material, y este mono de lino más fresquito, de Mango, es una buena opción para aquellas mujeres que buscan alternativas versátiles para su armario. ¿Qué características posee esta prenda «estilo cargo»?

Se trata de un producto diseñado en Barcelona, con un corte largo y recto, ¡elaborado 100% con lino de la mejor calidad del mercado!

Diseño del mono de lino más fresquito

Este modelo de manga corta, perfecto para asistir a eventos al aire libre, destaca por su cuello camisero pico, su escote de pico cruzado y sus dos bolsillos parche con solapa en el pecho. Cuenta con trabillas, y dispone de cuatro bolsillos -dos de solapa laterales- y una cinta en la cintura con cierre de lazo.

En el interior lleva un forro que lo hace muy agradable al contacto con la piel. Úsalo aún en veladas largas, sin que llegue a incomodarte.

Tallas y colores

Puedes hacerte con esta prenda en una gran variedad de tallas, que van desde la XXS hasta la XXL. Por si acaso, echa un vistazo a la guía de tallas de Mango para seleccionar la que mejor se adapte a tu cuerpo, comparando sus medidas con las de otros monos o prendas parecidas que tengas en casa.

Respecto a los colores, tendrás que escoger entre el negro y el beige. ¿Nuestra recomendación? Te aconsejamos que imagines cuándo vas a utilizarlos. Normalmente, el beige va mejor con los eventos diurnos y el negro con los nocturnos. ¿Por qué no comprar ambos y elegir uno cada vez que sales?

Ambos colores son perfectos para cantidad de situaciones y eventos. Para combinar, el negro va bien con todo:

Sandalia de piel en negro a tiras, de precio 39,99 euros, escoge tu talla.

Bolso shopper de fibra natural. Su precio es de 39,99 euros.

Set de pendientes combinados perlas y dorado. El precio de los pendientes es de 12,99 euros

En color beige tienes variedad de prendas y accesorios para escoger:

Sandalia de tiras en piel marrón, la tienes a un precio de 39,99 euros.

Bolso bandolera en fibra natural en color marrón. La compras a un precio de 29,99 euros.

Materiales de fabricación del mono de lino de Mango

Este producto ha sido elaborado 100% con lino. Sólo el forro y el vivo son 100% algodón. Esto te permitirá disfrutar de una prenda fresca y cómoda, aún cuando el evento se haya alargado más de lo que esperabas. Y a pesar de lo que podrías creer, es un material durable que te acompañará por años si lo cuidas bien.

¿Cómo limpiar este mono? Puedes lavarlo a máquina, a una temperatura máxima de 30° C y siempre en programas de centrifugado corto.

Mango sugiere no aplicar lejía ni blanqueador sobre las manchas, y ante la duda limpiarlo en seco con percloroetileno. No es conveniente secarlo con secadora, pero si tienes que plancharlo sí puedes hacerlo. Solamente procura que no supere los 110° C, ya que el calor excesivo podría alterar las cualidades del lino.

¿Cuál es el precio del mono de lino más fresquito?

Su precio es de 59,99 euros, lo que no está nada mal considerando que el lino no suele ser una tela tan barata como otras. Y si bien no es un producto económico, su relación precio/calidad es más que buena.

Se trata de una prenda versátil, que podrás lucir en infinidad de situaciones y combinar con una interminable cantidad de accesorios y complementos. Y si tienes planeado irte de vacaciones a la playa, es uno de esos must que debes incluir en la maleta.

Envíos y devoluciones de Mango

Los envíos a las tiendas están listos para su recogida en un plazo de 2 a 6 días laborables, de forma totalmente gratuita. Los envíos a domicilio tardan menos, de 1 a 4 días laborables, y como gastarías más de 30 euros también son gratis. Otra solución es que envíen tu paquete a algún punto de recogida ASM.

Por otro lado, tienes 30 días para realizar tu devolución a través de cualquiera de los métodos habilitados por Mango: en puntos GLS o vía recogida a domicilio. Claro que además puedes devolver el producto en una de las tiendas de la firma de modo gratuito.

Es la mejor manera de hacerlo para que te devuelvan inmediatamente tu dinero. Con los otros métodos tendrás que aguardar varios días a que revisten el estado del producto y se acredite el importe.

Para hacer un cambio, ve a alguna de las tiendas de Mango y pide la talla o el color correctos. Por supuesto, el mono no debe tener ningún tipo de uso.