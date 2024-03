O la odias, o la amas: vuelve esta tendencia tan arriesgada

El animal print es un estilo que ya hace tiempo aterrizó en nuestras vidas. Nos pensábamos que sería una moda pasajera y resulta que llegó para quedarse. De esta manera y dentro de tal estampado animal está el leopardo que marca diferencia. O te gusta o no, es así, la tendencia tan arriesgada que todas las marcas tienen.

De cebra, tigre y también leopardo, el estampado print animal nos gusta (o no) pero debes saber que , sea como sea, siempre estará en boga. O al menos esto parece y en esa temporada pisa fuerte.

Leopardo: esta tendencia tan arriesgada

Las marcas sucumben a sus pies, las celebrities e influencers llevan pantalones, vestidos y más con tal estampado y al final seguro que tú también tienes una prenda de este estilo.

Por qué adoptar el print animal leopardo

Nada discreto

Si eres de las que no les gusta pasar desapercibida, entonces te encantará este estampado. Porque llama la atención, siempre queda bien, y llamarás para bien la atención.

En toda la ropa

Tienes cantidad de combinaciones para llevar el estilo animal print de leopardo. Vestidos midi, en chaquetas, pantalones, blusas y hasta en zapatos. Si eres una fan, lo tienes ahora mejor que nunca con la cantidad de prendas de esta tendencia que sabes que se sigue siempre llevando.

De moda

Como buena fashio victim, irás siempre a la moda, porque tal estilo está ahora más en tendencia que nunca.

Las marcas la adoran

Todas tienen cantidad de prendas de este estilo por lo que no te será nada complicado dar con ellas. Tanto en las de marca algo más elegante y con diseños más caros como en aquellas tiendas low cost que sueles frecuentar con prendas que son mucho más económicas.

Pura elegancia

Si lo que quieres es ir siempre bien elegante a todos lados, el estilo print animal sobresale. No vas a fallar y lo tiene para una cena, cóctel, ir al trabajo o bien en una fiesta donde debes ir siempre más bien vestida que de costumbre.

Los mejores diseños de la tendencia tan arriesgada

Tienes cantidad de prendas que te encantarán porque ya has decidido que el estampado leopardo es el tuyo.

Vestido satinado Mango

Ideal para esta época del año, tienes este vestido satinado que es el rey de todas las salidas. Un vestido ganador que te pones cantidad de veces en especial en cantidad de eventos que tienes durante esta primavera 2024.

Presenta tejido satinado y fluido, siendo un diseño corto, en estampado de leopardo. Además de efecto satinado, con cuello camisero pico.

Otros detalles de la prenda es que es de manga larga con puños abotonados, se cierra de forma delantera con botones, lleva detalle fruncido y está dentro de la colección fiesta y ceremonia de Mango.

Lo compras en su web para mayor comodidad y está a un precio de 29,99 euros en varias tallas. Además es sostenible porque está confeccionado en una buena parte con material reciclado.

Camisa Zara: la tendencia arriesgada

De este mismo estampado, nos quedamos con la camisa de Zara que llevas con el pantalón del mismo color a juego o bien con una falda negra midi.

Para más detalles: está confeccionada en hilatura de algodón 100%. Lleva cuello solapa y manga larga acabada en puño y botones, con bolsillo de plastrón en delantero siendo el bajo asimétrico con aberturas laterales.

Contiene al menos 100% algodón de cultivo orgánico certificado OCS con materiales certificados y de algodón de cultivo orgánico. Esta fibra se produce sin utilizar fertilizantes ni pesticidas artificiales y se cultiva a partir de semillas que no han sido modificadas genéticamente. Actualmente trabajan con el Organic Content Standard (OCS) que supervisa el proceso desde el origen hasta el producto final.

El precio de la camisa es de 29,95 euros en varias tallas, así que puedes buscar la prenda en la web o bien en la tienda física.

Pantalón leopardo Stradivarius

Con esta prenda sacarás tu lado algo más casual para dar a conocer que también se puede ir con estampado print animal con camisetas y zapatillas deportivas.

Es de tiro bajo con bolsillos delanteros , lleva bolsillos de plastrón en espalda. Con la pernera recta y un cierre frontal con cremallera y botón metálico. Está elaborado en 100% algodón y lo llevas con cantidad de otras prendas que nos aconseja esta web.

Por un lado, tenemos las zapatillas de suela alta blancas que tienen un precio de 25,95 euros en variedad de tallas, la camiseta ajustada crop en color blanco, además de las botas planas en negro y estilo slouchy arrugado.

Este pantalón tan vistoso tiene un precio de 35,99 euros en tallas que ahora son la 32 y 36, si quieres el resto, puedes enviar un mail a la tienda para que te avisen cuando estén tales tallas para poder acceder a ellas.

Busca porque hay cantidad de prendas más en tus tiendas favoritas. La moda print animal no se detiene.