Nuria Roca y Skechers: las zapatillas perfectas para la temporada estival

Nuria Roca se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la pequeña pantalla y no solo eso, sino de firmas conocidas como es el caso de Skechers. La presentadora se convirtió en imagen de la marca de zapatillas que está apuntalando un gran éxito en el mercado.

Nuria Roca en la presentación de Skechers / Gtres

Concretamente, Roca promociona las Skechers Hands Free Slip-Ins, unas cómodas zapatillas sin cordones ideales para esos días todoterreno.

Skechers Hands Free Slip-Ins «Siente la comodidad de unas zapatillas sin cordones con las Skechers Hands Free Slip-ins™. Llama la atención con un par de zapatillas slip-in, Lavables en lavadora y fáciles de poner. Descubre la colección de zapatillas Skechers sin cordones con nuestras exclusivas tecnologías HeelPillow y Stratech Fit, unas slip-in con una versatilidad incomparable», explican desde la marca.

En tan solo dos pasos podrás ponerte estas zapatillas con las que parecerá que vas sobre las nubes. Introduce el pie y ¡voilá! Las hay en diferentes colores, en rosa, azul, gris, negra, entre otros. Una amplia gama de tonos para combinar con nuestros estilismos más deportivos o incluso con unos pantalones vaqueros.

« La propia Nuria Roca no dudó en dar su opinión sobre este tipo de calzado en su perfil de Instagram. Me encanta llevar mis Skechers Arch Fit a todas partes! El soporte del arco del pie certificado por podólogos hace que sean las más cómodas del mundo. Perfectas para llevar todo el día y todos los días 😉 ¿Las habéis probado ya? ¡Contadme!», escribía en un post en el que lucía uno de los modelos que están en tendencia. Quien tampoco se las quita es Patricia Cerezo, tal y como ella misma contestó a Roca en la publicación. , escribía en un post en el que lucía uno de los modelos que están en tendencia. Quien tampoco se las quita es Patricia Cerezo, tal y como ella misma contestó a Roca en la publicación.

Lo mejor de todo es que este tipo de zapatillas no pasan de moda y las puedes llevar siempre que quieras, son atemporales, versátiles, pero sobre todo, cómodas. No solo se pueden encontrar en la sección femenina, ya que Skechers también cuenta con calzado tanto para hombres como para los más pequeños de la casa. Quienes las utilizan lo tienen claro: «Es como andar por las nubes». Si vas a hacer un viaje en el que vas a andar, no lo dudes, busca el modelo que más se asemeje a tus necesidades, ya que Skechers tiene una amplia gama de opciones para todo tipo de opciones. Además si te unes a la familia de la marca tienes 5 euros de descuento (1.000 puntos de bienvenida). En cuanto a los precios, hay de todo tipo, desde los 50 euros hasta los 200 y se pueden adquirir tanto a través de la web como en tiendas físicas.

De cualquiera de las maneras, este calzado es perfecto para cualquier ocasión informal no solo por su comodidad sino por su infinita versatilidad y diseño, ya que los patrones están creados con las últimas tendencias del mercado. ¿Con qué modelo te quedas?