Nunca lo hubieras pensado pero el vestido de la Navidad es de Springfield y está rebajado

Si no sabes qué vas a ponerte en Nochebuena, o cómo vas a recibir el Año Nuevo, el vestido de la Navidad es de Springfield y está rebajado. Es el modelo Starry The Night de High Spirits, disponible en el catálogo de la marca. Una buena alternativa por la que puedes optar si aún no estás totalmente segura.

Se trata de un vestido midi de manga larga con cuello redondo, frunces en los hombros, detalle de abertura en el lateral con lazo y abertura en el lateral de la falda. Un diseño atrevido y encantador, ideal para darle la bienvenida al nuevo año sintiéndote cómoda y bonita.

El vestido de la Navidad es de Springfield

Qué colores y tallas podemos encontrar

Contamos con variedad de colores en una sola prenda. Sobre fondo negro, tenemos brillos en azul marino, plata y más. Es bien original por lo que te lo puedes poner en variedad de ocasiones, en especial en aquellos eventos más formales.

A destacar que este vestido no es de talla única sino que se vende en S, M y L para que absolutamente todas las mujeres adquieran uno perfecto para su silueta. Échale un vistazo a la guía de tallas que facilita Springfield en su página y quédate con la tuya.

Confeccionado con materiales de primera

La calidad de este producto está fuera de toda duda, ya que se compone de una mezcla de materiales de primera muy comunes. Tenemos un 47% poliéster, un 47% rayón y un 6% elastano, una tela híbrida que asegura el confort a lo largo de toda la noche.

Por otro lado, es un artículo muy resistente que durará años si lo cuidas siguiendo las recomendaciones de High Spirits y Springfield.

Debes mirar la etiqueta y seguir entonces lo que debes hacer para cuidar mejor de esta prenda. En la web aconsejan no lavarlo a una temperatura superior a 30° C, no blanquearlo ni secarlo en la secadora. Asimismo, recomiendan recurrir a profesionales para lavarlo en seco en vez de encargarte tú de ello. Así lograrás que te acompañe, impoluto, por mucho tiempo.

El vestido de la Navidad: precio con descuento

El precio original de este vestido Starry The Night era de 45,99 euros. Pero si te das prisa puede ser tuyo por sólo 29,99 euros. Lleva entonces una total rebaja del 35% de su precio inicial que lo posiciona como una de esas ofertas que no debes dejar pasar en vísperas de Navidad.

Los envíos a las tiendas de Springfield son completamente gratis, y podrás recoger tu paquete en un tiempo de 3 a 5 días laborables. Así si lo compras ahora, lo tienes directamente para poder llevar durante Navidad.

Luego hay otras modalidades de envío, como la Standard, que es gratuita si gastas más de 30 euros. Es decir, deberías sumar algunas otras prendas o accesorios a esta compra. Si lo necesitas de inmediato, pide un envío Express delivery por 5,30.

Si vives en la Comunidad de Madrid puedes recibirlo en casa el mismo día de la compra -siempre que lo compres por la mañana-, abonando 6,95 euros extra. Lo ideal es comprarlo con anticipación para evitar cargos extra, pero es bueno saber sobre ello por si lo necesitas.

Respecto a las devoluciones, debes saber que tienes un mes para llevar a cabo tu devolución a través de cualquiera de los métodos habilitados por Springfield. Estamos refiriéndonos a las devoluciones en tiendas o a la recogida del producto, en buen estado, en el domicilio indicado.

Suponiendo que no estés satisfecha con la compra, guárdalo enseguida en su empaque, con envoltorio y etiquetas, hasta devolverlo.

Tienes toda la información sobre este vestido directamente en la web donde comprarlo.