Noemí Navarro, reconocida influencer española (@noemimisma) y embajadora de grandes marcas internacionales, se estrena esta Navidad en el negocio textil con una colección de edición limitada junto a la firma Geraldine Bedrosian. Sus diseños, que ya se pueden adquirir en la página web de la propia marca, destacan por su exquisita sencillez y su apuesta por la confección artesanal.

Noemí y la diseñadora venezolana, autora de la firma a la que da nombre, han volcado su esfuerzo durante meses para crear siete piezas, en tonos negro y champagne, cuyo común denominador es la elegancia y el brillo, empleando tejidos que se adaptan a todo tipo de cuerpos.

El fin imperante en todo momento ha sido conectar con un público femenino amplio que valora la comodidad sin perder de vista la delicadeza y un punto de distinción. El rango de precio de las prendas oscila entre los 54 y los 89 euros, lo que las convierte en una perfecta opción para los próximos eventos navideños.

Su emoción al ver terminada esta colección no se compra con nada y así mismo lo expresó ella: No tengo palabras para describir lo que ha significado para mi poder participar en el diseño y creación de una colección cápsula con el buen gusto y la calidad de mi querida @geraldinebedrosian . Geraldine de verdad gracias por plasmar de una manera tan increíble mis gustos e ideas, Ha sido realmente bonito trabajar juntas ❤️✨. profesional increíble. Y poder compartirla ahora con vosotros y vosotras, que tanto cariño e ilusión me brindáis en todos mis proyectos, os juro q es un sueño ✨❤️», escribió en sus redes.

Sobre @Noemimisma

Noemí Navarro se define como una mujer tenaz y luchadora que no duda en enfrascarse en cualquier proyecto que suponga un viaje hacia el

autoconocimiento, la diferenciación y la potenciación personal. Gracias a su profesión como creadora de contenidos en digital ha conseguido erigirse como el altavoz en la visibilización del autismo en nuestro país, condición que llegó a su vida con el diagnóstico de su primer hijo.

Ello le ha llevado a crear ‘Madretea’, un espacio, todavía en construcción, cuyo fin es dar soporte a otras familias que convivan con la misma situación. Un pequeño lazo azul, símbolo del autismo, presente en todo el etiquetado de la colección, sirve en esta ocasión como puente entre su nuevo proyecto de moda y su aspiración más significativa y personal: el recordatorio de que la inclusión es el camino.

Cuenta con 250.000 seguidores en Instagram a los que día a día deleita con sus looks, consejos sobre moda, belleza y lifestyle en general, así como con las fotografías que exhiben su idílica vida familiar junto a sus hijos. Todo una madraza, empresaria, influencer y ahora diseñadora. Todoterreno como pocas, así es @noemimisma.