No vas a poder elegir sólo uno: los mocasines de Massimo Dutti que te van a enamorar

En este año, los mocasines son el calzado perfecto. Para diversidad de temporadas, como invierno y hasta primavera, acaban siendo la pieza estrella que todas queremos. Los mocasines de Massimo Dutti aportan todo en este sentido, y los debes tener.

Te contamos cómo son, de qué forma comprarlos y los diversos tipos para que puedas elegir, hay variedad y eso es bueno.

Los mocasines de Massimo Dutti que debes tener

Lo sabes, poco podemos explicar sobre los mocasines, porque son aquel calzado más clásico, que se reinventa y que se caracteriza por su diseño sin cordones y su suela flexible.

Son cómodos y versátiles, ideales para ocasiones informales o para un estilo más relajado. Los mocasines suelen estar hechos de cuero, aunque también pueden encontrarse en otros materiales como gamuza o tela. Los tenemos planos, de suela más gruesa y hasta con tacón.

Son realmente populares y permiten que los podemos combinar con una variedad de atuendos, desde pantalones vaqueros hasta vestidos casuales.

Una gran parte de los zapatos de este estilo de Massimo Dutti son de piel , de alta calidad y que te durará en el tiempo.

Piel antifaz en negro

Es realmente uno de los más clásicos pero nos encanta porque viste tus pies como ninguno y así lo tienes para ir a trabajar o bien de cena. Siempre vas a queda estupendamente.

Lo tenemos realizado en piel de vacuno con ese particular detalle antifaz, forro interior y planta de piel.

Para más señas, presenta piel vacuno 100%, con forro de piel vacuno 90%, poliamida 10% siendo la suela de poliuretano termoplástico 100%

Cómo lo cuidamos

No Lavar

No Usar Lejía / Blanqueador

No Planchar

No Limpieza En Seco

No Usar Secadora

No Sumergir En Agua

Cuero/charol/antic. Limpiar Con Trapo De Algodón Seco.

Ante/nobuck/serraje. Limpiar Con Cepillo Suave O Esponja Dura.

4Cuero. Se Pueden Aplicar Ceras Incoloras O Al Tono De La Piel.

Ante/nobuck/serraje. Pueden Protegerse Con Sprays Tratantes O Repelentes De Polvo (Hidrofugante Para Mopas).

Su precio es de 99,95 euros en tallas que van de la 41 a la 45.

Con tacón y en oferta

Hay muchos más modelos, en este caso más femeninos y que rompen un poco con lo visto hasta el momento.

Este modelo se realiza en piel de vacuno. Detalle bordón, en acabada en punta cuadrada y con forro interior trabajado con piel. En este caso, no es plano si no que hablamos de un mocasín con tacón de 5,5 cm. No es que sea realmente muy alto pero puede resultar para que te veas algo más estilizada.

Desde Massimo Dutti aconsejan llevarlos con camisa blanca, abrigo largo cruzado y de espiga, la falda midi en gris y mezcla de lana, y el bolso bandolera de piel que puedes personalizar.

Estos zapatos tienen un precio asequible, puesto que lo vemos en oferta, puesto que costaba 89,95 €, y ahora gracias al descuento del -30%, lo tienes por 59,95 €. Las tallas ahora disponibles son de a 35 a la 42. Ya puedes hacerte con ellas porque si no se agotarán, pues las rebajas hace tiempo que están pasando a la historia.

En piel blanco

Para romper un poco con el tradicional modelo que conocemos como este calzado, tenemos entonces los de piel y en color crudo.

Realizado en piel de vacuno, tienen variedad de detalles como el bordón, con forro interior trabajado con piel. Incluye plantilla AIRFIT®: Plantilla técnica flexible de espuma, diseñada para ofrecer un mayor confort. Es uno de los más elegantes y modernos de la colección.

Su precio es de 89,95 euros, siendo únicos, y que puedes comprar en tallas de la 35 a la 42, elige ya la tuya y compra online, que es mucho más rápido y cómodo para ti.

Tienes toda la información sobre cómo puedes pagar y los envíos en la misma web de Massimo Dutti. Y hasta en la web también te aconsejan qué debes ponerte con estos zapatos. En este caso, tenemos la chaqueta de cuello alto y botones en blanco y precio de 99,95 euros, los jeans de tiro alto y color azul marino que cuestan 59,95 euros en variedad de tallas, y el bolso negro personalizado y de precio 129 euros.

Por qué debes comprar los mocasines de Massimo Dutti

Tienes variedad de razones para hacerte con estos modelos, hay muchos, tienes cantidad y todos aportan piel de alta calidad.

Si destacan es por su diseño elegante. Están fabricados con cuero y piel suave y pueden venir en una variedad de colores, desde tonos clásicos como negro y marrón hasta opciones más modernas como azul o burdeos.

Los mocasines de Massimo Dutti suelen tener detalles refinados, como costuras decorativas o hebillas sutiles, que les dan un toque distintivo. Además, la marca se caracteriza por su atención al detalle en cuanto a la comodidad, por lo que es probable que encuentres mocasines con plantillas acolchadas o suelas flexibles que proporcionen un buen soporte.

Ya puedes elegir los que te gusten más.