No le salen pelotillas: una dependienta de Zara revela el abrigo que tienes que comprar estas rebajas

Si los Reyes no te han traído el abrigo que esperabas, entonces no te preocupes porque gracias a las rebajas vas a poder comprar varios. Ahora bien, no te quedes con aquellos que abrigan poco y además hacen pelotillas. Una dependiente de Zara revela cuál es el abrigo que tienes que comprar de rebajas y que es de mayor calidad.

Según la cuenta de Instagram de Indiza Lozano, azulmlozano, la experta comenta que los abrigos en 100% poliéster de diversos colores son atractivos pero realmente no abrigan y se estropean mucho antes. Además suelen ser algo más baratos y por esto se venden mucho. Ahora bien, la dependienta no los aconseja. Los mejores son los de lana manteco porque es una lana verificada y son de una excelente calidad. Pero suelen ser más caros. Entonces, ¿hay más recomendaciones según relación calidad-precio?

El abrigo que tienes que comprar estas rebajas

Dejando al margen esta lana de alta calidad, que Zara tiene también en forma de diferentes abrigos y otras prendas, hay otros más ligeros, que tiene un alto porcentaje de lana y no salen pelotillas. Lo más importante para la experta es que además abrigan y están mejor de precio.

Con lana manteco

Capa mezcla lana manteco zw collection

Capa confeccionada en hilatura con mezcla de lana Manteco. Cuello alto en tejido a tono con trabilla y botones. Forro interior.

Se confecciona en 75% lana, 25% poliamida y forro de 100% viscosa. Contiene al menos 25% poliamida reciclada certificada RCS, 55% lana certificada RWS y 20% lana reciclada certificada RCS.

Esta fibra se fabrica a partir de residuos de poliamida y otros productos de desecho, como las redes de pesca. Transformar los residuos en nuevos materiales ayuda a limitar la extracción de materias primas. Está certificada conforme al Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Lana reciclada certificada RCS. Este material se fabrica a partir de residuos textiles reciclados y prendas usadas. Transformar los residuos en nuevos materiales ayuda a limitar la extracción de materias primas. Cuenta con la certificación Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Esta prenda está de oferta. El precio es de 79,95 euros cuando ahora lo tienes por 49,99 euros.

Abrigos de lana de Zara

Abrigo largo cinturón con lana

Abrigo confeccionado con lana. Cuello solapa y manga larga. Bolsillos delanteros de vivo. Bajo con abertura en espalda. Cierre con cinturón del mismo tejido.

Se confecciona en:

50% lana

30% poliéster

10% acrílico

5% poliamida

5% otras fibras

Cómo lo podemos cuidar

Para mantener limpias tus chaquetas y abrigos sólo tienes que ventilarlas y pasarles un paño o un cepillo para la ropa. Si la limpieza en seco es necesaria intenta buscar tintorerías que utilicen tecnologías respetuosas con el medioambiente.

Guía para el cuidado de la ropa

No lavar

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

Lim.Seco tetracloroetileno

No usar secadora

El abrigo tiene un precio de 99,95 euros en varias tallas de la XS a la L.

Abrigo cinturón con lana

Abrigo confeccionado con lana. Cuello solapa y manga larga. Bolsillos delanteros de vivo. Cierre con cinturón.

Materiales

53% lana

42% poliéster

5% otras fibras

Contiene al menos:

53% lana reciclada certificada RCS

42% poliéster reciclado certificado RCS

Materiales

Este material se fabrica a partir de residuos textiles reciclados y prendas usadas. Transformar los residuos en nuevos materiales ayuda a limitar la extracción de materias primas. Cuenta con la certificación Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Máximos cuidados del abrigo

Para mantener limpias tus chaquetas y abrigos sólo tienes que ventilarlas y pasarles un paño o un cepillo para la ropa. Si la limpieza en seco es necesaria intenta buscar tintorerías que utilicen tecnologías respetuosas con el medioambiente.

Precio del abrigo

Este abrigo está en oferta y por esto si costaba 89,95 euros, en este momento lo tienes por 59,99 euros gracias al descuento.

Abrigo cinturón con lana

Abrigo confeccionado con lana. Cuello solapa y manga larga. Bolsillos delanteros de vivo. Cierre con cinturón.

Está confeccionado en 53% lana reciclada certificada RCS y 42% poliéster reciclado certificado RCS

Este material se fabrica a partir de residuos textiles reciclados y prendas usadas. Transformar los residuos en nuevos materiales ayuda a limitar la extracción de materias primas. Cuenta con la certificación Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Su precio es de 89,95 euros y ahora pagas 59,95 euros.