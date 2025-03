Ni Zara ni Stradivarius: deja de buscar porque los vaqueros que mejor sientan a todos los cuerpos son estos

A la hora de destacar una marca de jeans, seguro que te viene a la cabeza Levis. Si quieres una prenda de calidad, sabes que puedes ir a esta marca y encontrar siempre la mejor. Por esto, deja de buscar porque los vaqueros que mejor sientan son estos: el modelo Jeans Ribcage Bell.

Verás que son jeans algo distintos a los clásicos Levis de toda la vida, puesto que la firma se reinventa y tiene muchos otros modelos que aportan elegancia. Es el caso de estos vaqueros de cintura alta, y que puedes comprar en seis colores diferentes. Desde los azules de siempre a otros más oscuros como los negros. Solo debes escoger tu tono y la talla que desees.

Así son los vaqueros que mejor sientan: palabra de Levis

El modelo es el de tiro más alto hasta la fecha. El vaquero Ribcage, con su tiro alto de 30 cm, se ha convertido en una obsesión que estiliza la cintura y alarga las piernas.

Este corte resaltará tu figura y te hará sentir tan increíble como tu aspecto. ¿Lo mejor de todo? Con una pierna acampanada de inspiración vintage ultrafavorecedora.

Destaca por cantidad de detalles: un tiro superalto que define perfectamente la cintura, pierna acampanada de inspiración vintage, trasero ajustado y pernera ajustada desde el muslo hasta la rodilla para un confort sin concesiones. Además está confeccionado con algodón cultivado de forma orgánica, un punto a tener en cuenta para ser siempre más sostenible.

Ajuste de los vaqueros que mejor sientan

Ajustado en la cadera y los muslos

Tiro muy alto: 30 cm

Pernera acampanada

Entrepierna: 81 cm

Abertura de pierna: 66 cm

Medidas basadas en la talla 27 de cintura

La persona mide 5’10″/178 cm y lleva la talla 26 x 30

Composición y cuidados

1 % elastano (lycra®), 15 % algodón (orgánico), 84 % algodón

Tejido denim

Elasticidad Cómoda (1 %-20 %)

Cierre con cremallera

Diseño de cinco bolsillos

En variedad de colores

Estos vaqueros se confeccionan y se venden en seis colores diferentes. En color Sonoma Walks – Azul, un azul algo más claro, es una prenda casual que va perfecto con botas de diversos colores, con camisa denim y cazadora a juego.

En Sonoma Train – Azul es un color más oscuro. Ofrece más elegancia y lo puedes combinar con sandalias, zapatillas deportivas y hasta con cazadora biker. Siempre quedas estupendamente.

En un azul medio, el tono Romantic Story – Azul es ideal para una cita, para ir a un evento y también a diario para la office. Te lo pones con blusas blancas o negras.

En azul más claro nos aporta diferencia. El Sits Well Together – Azul pasa ya a ser un clásico realmente importante y siempre es mejor lucirlo en primavera o verano.

El otro tono azul medio y algo más claro es el Next Saturday No Crease – Azul. Tienes los vaqueros también en este color, y es uno de los más llevables de todos. Con zapatos, deportivas, camisas de colores y hasta con jerséis.

Mientras que el On The Town – Negro es el más oscuro. Ofrece elegancia absoluta, en particular, cuando se trata de llevar un total look black o bien resaltar algún color en la chaqueta o en los zapatos. Tú eliges.

Cuál es el precio de los vaqueros que mejor sientan

Sea cuál sea el color, tienes estos vaqueros en la web de Levis a un precio de 135 euros, porque quieres calidad y prendas que te duren en el tiempo. las tallas dependen de cada color, así que debes mirar bien cuál es el tono que deseas y con ello la talla que es la tuya.

Debes tener claro que el envío es gratis para miembros de Red Tab™ o para pedidos superiores a 49,99 euros, así que ya lo tienes para estos vaqueros.

Si tienes dudas con estas tallas, porque no corresponden a las españolas, puedes consultar en la guía de tallas que Levis tiene en su web para que te quede mucho más claro.

