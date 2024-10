Despídete de los pitillos: los Levi’s 725 son los vaqueros que necesitas, hacen las piernas más largas

Hay vaqueros de diversos tipos y no todos quedan iguales. Los Levi’s 725 son los que debes tener si quieres unos vaqueros que estilicen y te hagan las piernas más largas. Los hay de diferentes colores, como el negro, que es el queda mejor para llevar en cantidad de ocasiones. hablamos del modelo Levi’s 725 High Rise Bootcut Vaqueros Mujer.

Es una de las marcas referencia del mundo de los vaqueros que se renuevan al paso de los años. Los puedes comprar en varios lugares, como en Amazon, donde además disfrutarás de un interesante descuento. Esta oferta no está en todos los colores, veamos en cuáles sí y en cuáles no para que te hagas una idea y puedas así adquirirlo antes de que sea tarde. No tardes porque las tallas suelen agotarse en breve.

Los Levi’s 725 son los vaqueros que necesitas

Estos vaqueros están diseñados para favorecer, sujetar y realzar, y ofrecen una silueta clásica que alarga la pierna. Se confeccionan para un estilo atemporal y comodidad durante todo el día.

Desde la marca establecen que se han unido a la Better Cotton Initiative para mejorar el cultivo de algodón en todo el mundo. A destacar que, a diferencia de otros modelos, este producto es original Levi’s.

En diversos colores

En negro es uno de los más destacados porque sabes que va bien con todo lo que te pongas. En este momento y en Amazon, este color tiene un descuento. Si el precio recomendado es de 110,00 euros, se queda ahora por 52,25 euros, gracias al descuento del 53% que tienes en este momento.

En color azul medio, no hay descuento pero te llevas una prenda top que no podrás rechazar. En azul algo más oscuro ofrece estilazo y el precio va de los 93,20 euros a los 109,00 euros. El azul más oscuro es uno de los más elegantes porque lo llevas con camisa blanca, botas y más. su precio en Amazon es de 96,22 euros a 109,00 euros.

Entre los diversos colores de este vaquero está el azul más típico de los todos los Levi’s desde el inicio de su historia. En este caso, el precio que tienes en este momento en Amazon va de 84,00 euros a los 119,00 euros. Escoge tu talla.

El azul claro es realmente tentador, y queda bien con zapatillas deportivas al ofrecer un estilo más deportivo. Su precio: 55,00 euros a 149,00 euros. Hay cantidad de tallas para cada color, en especial el negro que es el que tiene el descuento en este momento.

La marca Levi’s de toda la vida: Levi’s 725

Lo que empezó como ropa de trabajo para los jornaleros del oeste americano muy pronto acabó siendo adoptado como símbolo universal de modernidad.

Y es que unos Levi’s son mucho más. Son una forma de expresión. Van adquiriendo sutiles marcas de uso que te representan, se adaptan a tus formas e incorporan recuerdos de aventuras vividas.

Existen diferentes variaciones de nuestra conocida «Tab» roja. Dato curioso: para colecciones especiales, a veces incluso cambiamos el color.

¿Qué tienen todas en común? Puedes estar seguro de que la lengüeta representa la calidad original de Levi’s.

Los Blue Jeans originales

En 1853, Levi Strauss, un inmigrante de origen bávaro, abrió en San Francisco una pequeña mercería aprovechando la fiebre del oro. No tardó en percatarse de que lo que necesitaban sus clientes eran prendas muy resistentes, aptas para el trabajo.

Junto a Jacob Davis, sastre de profesión, creó el primer pantalón de tejido vaquero reforzado con remaches, dando lugar al primer «blue jean» producido en serie de la historia. Corría el año 1873. Hoy los seguimos llamando vaqueros.

Con qué combinamos los Levi’s 725

United Colors of Benetton Camiseta para Mujer

«En la colección de mujer, la fruta es la protagonista: una multitud de cerezas, manzanas y peras de diversos tamaños – reales, artificiales, orgánicas o pop – en colores sorbete o brillantes, en intarsia o estampadas en vestidos camiseros minimalistas, vestidos de corte corola, culottes, tops, prendas de playa, camisas de corte boxy, jerséis y maxi cárdigans.

Lacoste Women Handbag, Bolso Tote para Mujer, 27x35x14 cm (B x H x T)

Bolsa vertical muerta, moderna línea de bolsillo L1212, disponible en muchos colores, se puede llevar sobre el hombro con compartimento interior con cremallera, apto para DIN 4.

Geox D Spherica Ec1 A, Mocasines Mujer

Los sistemas patentados Geox ofrecen la transpirabilidad de la suela y el bienestar del pie

Calzado que ofrece una amortiguación óptima y protege contra choques y esfuerzos

Calzado ligero para una libertad de movimiento

Fácil de llevar para un confort optimo

Calzado con suela antihuellas

Transpirable

Mujer Camisa Básica de Algodón

Combinación perfecta con tus shorts favoritos, polainas, pantalones negros, jeans, etc. Con bolsillos de parche e inusual cierre de botones, que llega solo hasta la zona del pecho.