Ni pitillo ni campana: los vaqueros tendencia que triunfan este 2025

Este 2025 hay unos vaqueros que son tendencia, vas a dejar atrás el tipo pitillo o campana nada más verlos, pero, sobre todo, probarlos. Siendo uno de los básicos que se ha convertido en nuestro eje central de cualquier look. Podemos empezar a crear ese estilo que queremos en un abrir y cerrar de ojos. De la mano de una serie de piezas que son tendencia y que seguro que vamos a conseguir dar con una serie de detalles que serán claves.

Todas las tiendas de ropa han apostado por una colección en la que incluyen un pantalón que, sin duda alguna, vamos a querer ahora mismo. No es lo mismo verlos que probarlos, lo que necesitamos antes que nada es probar un tipo de prenda que parecerá sacada de una tienda de moda de Nueva York. En las calles de la gran manzana, seguro que vamos a ver a muchas mujeres llevar estos vaqueros que son una de las tendencias de la temporada. Te proponemos una opción a la que no vas a poder resistirte. Este 2025 triunfa esta asombrosa tendencia que quizás hasta ahora no hubieses imaginado.

Ni campana ni pitillo

Quizás ya tengamos un diseño favorito, si somos de las que nacieron en los 80 quizás en los 2000 nos adaptamos a una campana que se inspiraba en los 70. La moda que hizo que nuestras madres empezarán a descubrir la comodidad de unos buenos pantalones.

Sin duda alguna, se ha convertido de una de las prendas básicas que con la llegada del nuevo siglo nos empezó a obligar a lanzarnos hacia los pitillos. Cambiar de la campana al pillo no fue nada fácil, en especial cuando estábamos acostumbrados a un tipo de prenda que seguro que nos ayudaba a obtener el acabado que queríamos de nuestros looks.

Un buen pantalón es el inicio de unos looks que pueden acabar convirtiéndose en un extra de buenas sensaciones. Habrá llegado el momento de apostar por un nuevo cambio, pasaremos a una nueva moda que puede acabar de obligarnos a dar un nuevo paso más, en este momento quizás debemos volver a adaptarnos.

La moda en pantalones no deja de cambiar, por lo que, quizás ahora debemos empezar a ver llegar un destacado cambio de ciclo que queda mejor de lo que parece, te proponemos una opción barata para empezar a acostumbrarte a ellos.

Los vaqueros que son tendencia en 2025

Desde el blog de Goelia nos explica qué son los barrel Jeans: «Los jeans de barril también se conocen como globo. Vaqueros . Los jeans barril son similares en apariencia a los jeans ajustados, pero tienen una cintura bastante ajustada. La zona del muslo de los vaqueros barril también está entallada, lo que le da al look una forma favorecedora. Whistles lanzó por primera vez los jeans Barrel en 2017 en una versión de marca. A los compradores les encanta la moda de los jeans de barril y tienen demanda porque son cómodos y favorecedores para la figura. Expertos y estilistas dicen que la moda de los jeans con lazo no es sólo para unos meses, sino que tiene potencial para durar más. La zona de los muslos prevista en los vaqueros estilo barril es bastante amplia. Esto le da una silueta voluminosa a la prenda inferior. Las piernas anchas, curvas y con bragueta en la parte inferior, son populares en la temporada actual. A menudo se agregan otros detalles, como pliegues en la cintura, tobillos más cortos, rodillas rasgadas, combinación de telas que la hacen suave o rígida, cinturilla elástica y varios otros detalles. Los detalles se eligen en función de la comodidad y el estilo personal. El estilo de los jeans tipo barril puede resultar controvertido para algunas personas, ya que los hace lucir un poco descuidados. Los jeans barril se pueden combinar de mil maneras. Desde un look simple hasta un look en capas con botas, los jeans estilo barril están de moda en este momento de moda. La mayor parte de la tela de los jeans tipo barril está hecha de material elástico, lo que significa que será bastante fácil mover y doblar las rodillas con los jeans».

Zara tiene estos vaqueros por un precio de escándalo, forma parte de un conjunto que seguro que nos apasionará y acabará convirtiéndose en el mejor aliado de un estilo de lujo. Este tipo de pantalón quizás nos sorprenderá, es ideal para bajitas y no, no nos hará las caderas más anchas, sino todo lo contrario.

Una nueva moda llega a los pantalones que acabarán siendo los protagonistas de esta primavera, con botas altas o unos taconazos, vamos a conseguir un estilo espectacular. Atrévete a lucir el vaquero de moda, es un básico que ya debe estar en tu armario.