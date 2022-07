Necesitas este mono de lino de Oysho tanto como nosotras

La nueva colección de verano de Oysho es una de las más bonitas que hemos visto en mucho tiempo. En ella hemos fichado este mono de lino que promete convertirse en todo un éxito de ventas en la tienda online. Está confeccionado en tejido 100% lino y es un mono corto de Oysho maravilloso para los looks diarios, muy cómodo, fresquito y fácil de combinar.

El mono lino más top de Oysho

El lino es un tejido maravilloso para el verano. Se trata de una fibra vegetal 100% natural muy absorbente, fresca y transpirable. Es un excelente conductor del calor, así que hace que no tengamos sensación de calor. Además, absorbe el sudor corporal y lo elimina como por arte de magia.

Hay a quienes no les gustan mucho las prendas de lino porque es un tejido que se arruga mucho. Pero no hay de qué preocuparse, porque la arruga del lino es muy elegante. Por lo tanto, podemos llevarnos el nuevo mono de Oysho en la maleta de viaje sin preocuparnos por no tener plancha en el destino.

Además, Oysho informa de lo siguiente en la web: «Este lino se cultiva de forma natural, sin riego artificial y no usa semillas modificadas genéticamente ni defoliantes». Es una marca muy comprometida con el cuidado medioambiental, y es una de las cosas que más apreciamos de ella.

El mono es corto y tiene escote de pico. El detalle de cinturón con lazada es estupendo porque afina la cintura. Además, podemos dejarlo más ajustado o más holgado, según lo que nos guste. Está disponible en dos colores: quisquilla y camel.

Ambos son colores neutros, así que combinarlos es lo más sencillo del mundo. Para un look de diario cómodo y con mucho estilo, para salir a pasear o a tomar algo por ejemplo, podemos ponernos el mono de lino con unas sandalias planas o de plataforma de yute en color marrón.

Esta temporada las sandalias cangrejeras son tendencia, y con el mono quedan de maravilla para disfrutar de un día de sol y playa. Nos vamos a sentir muy a gusto con él y se va a convertir en nuestra prenda favorita.

El mono de lino para el verano está a la venta en la tienda online de Oysho por 35,99 euros, desde la talla XS hasta la L. Hay algunas tallas agotadas, y otras de las que quedan pocas unidades. En la web también podemos consultar la disponibilidad en nuestra tienda Oysho más cercana.