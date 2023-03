El mono de Zara que puedes llevar a un evento por menos de 50 euros

Zara es una de las principales firmas de moda que existen, y echarle un vistazo a su catálogo es siempre una buena idea para saber cuáles son las tendencias predominantes. El mono de Zara que puedes llevar a un evento es una de las mejores opciones dentro de su categoría.

Esta alternativa destaca por características específicas como su escote recto y sus hombros descubiertos con tirantes, sumándole a ello los detalles de volantes plisados combinados a tono, el cinturón lazada en mismo tejido y el cierre en espalda con cremallera oculta en costura.

Cómo es el mono de Zara que puedes llevar a un evento

Ideal para eventos nocturnos

Este mono es perfecto para salidas por la noche gracias a esos volantes que caen sobre los hombros y le dan un aspecto único y diferente. Disponible solamente en color negro, en tallas de la XS a la XL, se trata de una prenda que combina muy bien con zapatos y accesorios.

Al tacto es agradable, gracias a la mezcla 88% poliéster y 12% elastano del tejido principal y 100% poliéster del tejido secundario.

También es importante destacar que Zara trabaja con programas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de sus estándares sociales, medioambientales y de seguridad y salud para los artículos que produce. Este mono no es la excepción, evidentemente.

Cómo cuidamos este mono

Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados así que asegúrate de lavarlo a máquina, siempre a 30° C como máximo y en ciclos de centrifugado corto. No uses lejía ni blanqueador para limpiarlo, y sí puedes plancharlo.

Con qué lo combino

Este mono es muy elegante y siempre vas a quedar bien a la hora de ponértelo. En este sentido, cabe destacar que es ideal para esta primavera, en eventos como bodas y comuniones. Y también te lo puedes poner por la noche y cuando quieres destacar en tus reuniones a diario.

En todo caso, con zapatos de tacón, taconazos, plataformas y más son los zapatos adecuados para poder llevar este mono con mayor sofisticación.

¿Cuánto cuesta?

El precio del mono con volantes de Zara es de 49,95 euros, mientras que los envíos a las tiendas son gratuitos y podrás recogerlos en uno o dos días laborables. Si necesitas devolverlo, puedes hacerlo en los siguientes 30 días a la compra en las tiendas de la empresa.

Pero seguro que no vas a querer devolverlo porque sienta genial.