El mono de Boohoo que te puede salvar el look en cualquier momento del año

En diferentes colores, hemos fichado el mono de Boohoo que te salva el look en todo momento. Estiliza tu figura y va bien tanto para una cena como para cuando tienes un evento y debes ir más sofisticada.

Posee unas características que lo convierten en la prenda triunfadora del verano. Lo querrás para miles de ocasiones. Ya la puedes comprar online.

Cómo es el mono boohoo

Es el mono largo ceñido de campana fruncido con un hombro descubierto y en tres colores distintos. Además está en oferta y por ello ahora lo tienes mucho más barato.

Lo tienes en 100% poliéster y es una de las prendas que mejor te va a sentar para esta temporada estival.

Desde la web aconsejan de qué manera hay que cuidar esta prenda y es lavar colores oscuros por separado, lavar con colores similares, no desteñir, no secar en secadora, planchar del revés, no lavar en seco. Así hay un mejor mantenimiento de las prendas en el tiempo.

En qué colores lo quieres

Este mono tan estiloso está en tres tonos bien diferentes. Por un lado, el negro es el básico de siempre que puedes lucir en bodas y comuniones, y claro está en fiestas nocturnas. Es ideal con sandalias con taconazos para marcar todavía más elegancia donde vayas. Mientras que te lo llevas con bolsos de diversos colores y medidas para que el negro todavía se vea más.

Mientras que el celeste es el color pastel del verano. En este caso vas a triunfar con los bolsos y zapatos en plateado y aquellas joyas en este mismo color. Las sandalias en color blanco son las que queden mejor en este mono de color azul claro.

Y en naranja es pura tentación y tendencia. Porque es el color del momento así que ya lo puedes escoger si quieres ir a la moda y verte allí donde vayas. Combina por igual con zapatos en blanco o negro y también en bolsos del mismo color. Siempre lo puedes llevar con cinturón en negro o bien sin nada. Tú eliges el estilo que quieres llevar en cada momento.

Dónde lo compras

Está en la web de Boohoo, que tiene moda al mejor precio. Y si antes costaba 38 euros, ahora tienes los tres colores por 19 euros. así que no te lo pierdas. Las tallas ahora disponibles son de las 36 a la 44. Date prisa y ten el tuyo antes de que sea tarde.