Cada ‘influencer’ tiene su público, eso parece claro. Del mismo modo, cada consumidor de moda busca fijarse en un referente de estilo que inspire sus ‘looks’ más ‘casual’ y los estilismos que cualquier mortal elige para acudir a un evento formal. Parece claro que, en el caso de Cristina Pedroche, sus miles de ‘fans’ aplauden el toque de sensualidad y atrevimiento que muestra en sus ‘outftis’ -y no sólo en el de Nochevieja-.

La esposa del chef David Muñoz no juega a ser la más estilosa del planeta, parece que esa no es su guerra. Imagen de la firma Puma desde hace unas semanas, y exchica Ipanema, Cristina Pedroche es todo un reclamo publicitario e inspiradora de un público que no pretende acudir a fiesta de etiqueta alguna, y eso le gusta.

Miércoles con toque de limón…✨✨ Una publicación compartida de cristipedroche (@cristipedroche) el Ene 24, 2018 at 8:48 PST

Una vez más, la de Vallecas ha escogido un nuevo vestido que, además de cortar alguna que otra respiración ha paralizado a cualquier tipo de seguidor supersticioso. Sí, Cristina Pedroche ha escogido un mini vestido color limón para hacer frente a la semana. Probablemente no se corone como una de las más elegantes del septenario, pero parece que eso a ella le trae sin cuidado. Así, Pedroche publicaba un ‘post’ en el que alude al tono cítrico de su estilismo: “miércoles con toque de limón”.

El escotadísimo diseño de Pedroche pertenece a 33online, una firma médium de moda en internet que actualmente ha colgado el cartel de rebajas en su ‘website’. Aunque el diseño de Pedroche no es encuentra actualmente disponible en su establecimiento 2.0 existen muchos diseños similares al de la colaboradora con importantes rebajas.

A pesar de que Pantone ha sentenciado que el Ultra violet será el color del 2018, existen otros tonos de la gama cromática que parecen perfilarse como los preferidos de las ‘celebs’. Es el caso del azul turquesa o el amarillo limón. Un color (el del sol) que, aunque es odiado por muchos, las ‘celebrities’ de medio mundo (incluida nuestra Cristina), han demostrado que puede ser muy muy sexy, ¿no lo creéis? Pues mirad nuestra galería.