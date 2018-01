Hollywood continúa con su despliegue de glamour. Tras la celebración de la 75 edición de los Globos de Oro, donde la inmensa mayoría de invitados respetaron el ‘dress code’ negro como señal de protesta, algunos de los rostros más emblemáticos de la industria se han vuelto a reunir para asistir a la premiere de la segunda entrega de American Crime Story, la esperada producción de Netflix que narra el asesinato del diseñador Gianni Versace.

Como era de esperar, Penélope Cruz, que interpreta el papel de Donatella Versace, la hermana del inolvidable modisto, se ha convertido en la estrella absoluta de la presentación celebrada en el ArcLight Hollywood de Los Ángeles.

Para la importante cita, nuestra actriz más internacional ha confiado en Stella McCartney, con un favorecedor vestido granate de terciopelo de escote corazón con cuello ‘halter’ y silueta sirena. La oscarizada intérprete ha acompañado el sugerente diseño, que incluye hasta detalles lenceros, con ‘stilettos’ de Christian Louboutin y clutch ‘glitter’ dorado. Para el look ‘beauty’, ha apostado por un recogido con volumen, que dejaba a la vista unos llamativos pendientes largos de Swarovski, labios rojos y ojos marcados con máscara y sombra en tonos bronce.

Sin embargo, no todos son buenos noticias para los creadores de la segunda entrega de la ficción. Y es que, el lanzamiento de The Assassination Of Gianni Versace, que llegará a las pantallas el próximo 17 de enero, se ha visto salpicado por la polémica tras el comunicado difundido por la Casa de la Medusa, que sigue sin dar su visto bueno a la nueva producción de la plataforma.

“La familia de Versace no ha autorizado ni ha tenido ningún tipo de participación en la próxima serie de televisión sobre el fallecimiento del señor Gianni”. Esta ha sido la reacción de la firma italiana, que considera que, dado que Versace no autorizó el libro en el que se basa ni ha participado en el guion, el nuevo contenido que difundirá Netflix debe considerarse únicamente como una obra de ficción.