Los nombres de la moda española que han traspasado el charco en 2017

Durante los últimos 365 días, la industria de la moda se ha mostrado más abierta, unida y diversa que nunca, admitiendo en sus pasarelas a modelos de todas las edades, tallas y colores. Un año frenético marcado por la irrupción de nuevos fenómenos de estilo, como la Primera Dama Melania Trump o la futura esposa del Príncipe Harry, Meghan Markle; el nacimiento de nuevas promesas, como la hija de la ‘top’ Cindy Crawford, Kaia Gerber; despedidas inesperadas y tempranas, como la del diseñador David Delfín y su musa, Bimba Bosé; lemas feministas y muchas denuncias y reivindicaciones.

Sin duda, 2017 ha sido un gran año para la moda y, en especial, para la moda española. El diseño ‘made in Spain’ ha traspasado fronteras para instalarse en los armarios de algunas de las ‘celebs’ más destacadas del planeta y, por consiguiente, acaparar los titulares de la prensa internacional especializada. La industria textil de nuestro país ha comenzado a obtener su más que merecido reconocimiento y este ha sido, con toda probabilidad, su mejor año.

Delpozo

Delpozo está en boca de todos y, en parte, la gran culpable de este ‘boom’ mediático es la Primera Dama de Estados Unidos. Desde su ascenso a la Casa Blanca, el mundo de la moda desafió a Melania Trump. En febrero, las Semanas de la Moda se enfrentaron a la familia presidencial mostrando bandanas blancas en señal de protesta y muchas firmas de prestigio, como Calvin Klein, Diane von Furstenberg o Prabal Gurung, hicieron público su rechazo a vestir a la esposa del Presidente.

Sin embargo, la modelo eslovena hizo caso omiso a todo este presunto ‘boicot’ y encontró en una firma española, Delpozo, su principal referencia de armario. Las siluetas de la casa de moda liderada por Font se han convertido en una de las preferidas de la Primera Dama, que ha reiterado su confianza en el diseñador aparición tras aparición.

La segunda figura que ha participado en el despunte de Delpozo es la reina Letizia. Para la cena conmemorativa del 50 aniversario del diario ‘As’, la monarca española escogió por primera vez una creación de la casa de Josep Font, un sofisticado traje entallado, con hombros al aire y rematado en el pecho con una flor tridimensional, que acaparó numerosos titulares de estilo de la prensa internacional.

María Escoté

Las coloridas y juveniles creaciones de María Escoté también han traspasado fronteras este año. Tanto es así que Zendaya, el nuevo icono de estilo ‘millennial’, no ha dudado en rendirse ante las propuestas de la española y la hemos podido ver con un espectacular abrigo multicolor con grandes solapas y estampados geométricos. Sin embargo, esta no es la única ocasión en la que la ex chica Disney se ha dejado conquistar por la moda ‘made in Spain’ y también ha lucido prendas de marcas como Teresa Helbig, Delpozo y The 2nd Skin Co.

Una publicación compartida de Maria Escote (@maria_escote) el Dic 9, 2017 at 4:57 PST

Otra de las ‘celebs’ que se ha declarado fan del diseño Escoté es Miley Cyrus. La polifacética artista sigue muy de cerca la moda de nuestro país y, para uno de sus últimos espectáculos, se decantó por un pantalón ‘glam’ de malla metálica dorada perteneciente a la colección Primavera-Verano 2018 de la catalana inspirada en Diana de Gales.

El romance entre la cantante de Malibú y España continúa…

Agatha Ruiz de la Prada

Es inevitable hablar de las creaciones de Agatha Ruiz de la Prada y no mencionar a Miley Cyrus. La estrella pop tiene una firma de cabecera española y esa es, sin duda, la modista más colorista del panorama nacional. En numerosas ocasiones, Miley ha reafirmado su confianza en los diseños de Agatha apostando por sus reconocibles y exclusivas propuestas.

En el plano profesional, este ha sido un gran año para la creadora (y no solo porque sus colecciones hayan cruzado el charco). Después de más de 30 años de carrera en la industria textil española, la madrileña fue galardonada con el Premio Nacional de Diseño de Moda 2017 “por su capacidad de vincular su trabajo en moda con otras manifestaciones de las artes”.

Palomo Spain

Sin embargo, ni Agatha Ruiz de la Prada ni María Escoté han conseguido eclipsar a Palomo Spain. La firma capitaneada por Alejandro Gómez Palomo, natural de Posadas, continúa revolucionando la industria de la moda y a la larga lista de ‘celebs’ formada por Miley Cyrus y Lindsay Lohan, entre otras, se han sumado dos importantes incorporaciones (en dos momentos igualmente importantes).

El fenómeno ‘Palomo’ continúa y bajo un arco de flores y con el mar al fondo, Beyoncé presentaba a sus gemelos al mundo vestida de Palomo Spain a través de una fotografía en Instagram que dio la vuelta al mundo. También se ha rendido ante la firma del cordobés la cantante Rita Ora, quien asistió a los MTV Europe Music Awards con un albornoz ‘deluxe’ de la última colección.

Una publicación compartida de Beyoncé (@beyonce) el Jul 13, 2017 at 10:10 PDT

Zara

La presencia del gigante de Inditex en el extranjero no es ninguna novedad. Sin embargo, que sea la hija del Presidente de Estados Unidos, Ivanka Trump, la mejor representante del imperio capitaneado por Amancio Ortega, sí.

Jerseys básicos, calzado y hasta la falda imposible. Definitivamente, Ivanka Trump se ha convertido, además de en todo un nuevo fenómeno de estilo, en la abandera del estilo ‘low cost’ español.

Blanca Padilla

Blanca Padilla es a la moda lo que Penélope Cruz al cine. Por segundo año consecutivo, nuestra modelo más internacional ha vuelto a colgarse las alas para convertirse en uno de los ángeles más destacados del desfile de lencería más esperado del año, el de la firma Victoria’s Secret. Así, tras el ‘show’ de Shanghái, la madrileña se ha alzado con el título a primera española en lograr el ansiado doblete.