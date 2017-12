Las famosas lo han dado todo durante este año con el fin de convertirse en titulares de estilo, también para mal. Es hora de hacer repaso de lo que ha dado de sí el 2017 y es imposible no recabar en impactos estilisíticos que las celebrities de medio mundo se empeñan en provocarnos. La lista es innumerable y, por tanto, nos hemos visto obligados a seleccionar las más llamativos basándonos en diferentes parámetros.

No obstante, es imposible, por ejemplo, dejar fuera de nuestro repaso a la cantante Rihanna. Cierto es que la de Barbados es todo un icono de estilo y se puede permitir licencias que otras no osarían ni tan siquiera enfundarse tras las paredes de su casa. Sin embargo, ha sido imposible no quedarse con este voluminoso look que la cantante eligió para aparecer en la alfombra roja de la MET Gala firmado por Comme des Garcons.

Otra de las imprescindibles a la hora de generar ataques al corazón es Lady Gaga. La polifacética artista dejó a más de uno sin respiración gracias al imposible dos piezas que escogió para hacer su entrada en el photocall de la gala de los Premios Grammy celebrada en Los Ángeles el pasado mes de febrero. Un escote de infarto, medias de rejilla y botas mosqueteras de vinilo que convierten en inolvidable el análisis de su estilo de pies a cabeza.

Obviamente, ellas no han sido las únicas. En nuestro repaso existen verdaderos ‘shocks fashion’ que, más de uno querrá volver a ver una y otra vez. Katy Perry, Cara Delevingne, Nicole Kidman… hasta las mujeres más estilosas y admiradas se han marcado momentos de auténtica fantasía ¿Lo dudas? Dale al click.