Fiestas, eventos, alfombras rojas, photocalls… Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la agenda celeb está más ocupada que nunca y son muchos las citas que se han sucedido durante esta última semana, en las que las estrellas han desplegado sus mejores e, inevitablemente, peores armas de estilo.

Esta semana, y pese a que no suele formar parte del ránking, la reina Letizia se ha alzado con el título a mejor vestida. ¿El culpable? Un diseño midi azul oscuro de escote asimétrico, manga francesa y silueta ajustada firmado por Delpozo, que la monarca lució durante la entrega de los ‘Premios As del deporte’.

En la cita deportiva celebrada en el madrileño Palacio de Cibeles también deslumbró Mireia Belmonte, quien sorprendió con un elegante vestido recto con detalles de pedrería en los hombros de Rosa Clará.

Sin embargo, Letizia no ha sido la única royal europea que se ha lucido durante los últimos días en clave estilo. La Duquesa de Cambridge volvió a demostrar que, hasta el momento, es la integrante de la Casa Real británica mejor vestida con una nueva lección de estilo premamá. Kate Middleton no necesita artificios para conquistar y, para la cumbre Children’s Global Media Summit, en Manchester, apostó por un look sencillo protagonizado por un minidress rojo con pequeños volantes en los puños de la marca Goat, que acompañó con medias negras transparentes y tacones firmados por Tod’s.

El estilo masculino continúa pisando fuerte en los photocalls y Maria Sharapova ha sabido llevar a la práctica correctamente la tendencia. La tenista ha apostado por el hit con un blazer de cuadros, que ha combinado con jeans y camiseta estampada. Sin embargo, la actriz Sarah Silverman ha fracasado en su elección, que incluía hasta corbata.

En clave lady, ha destacado Jennifer Lawrence con un impresionante vestido de seda en rosa bebé con falda plisada de Philosophy di Lorenzo Serafini. Mientras que Camila Cabello se ha convertido en una de las peor vestidas con un look lady demasiado extremo compuesto por una blusa blanca con transparencias y una falda brillante de vuelo.

En la lista de grandes fracasos también encontramos a Felicity Hayward, con un incorrecto mix de colores, estampados y tejidos; a la actriz Kerry Washington, con minidress floral y doble corsé; y a la cantante Thalia, con minivestido rojo de lentejuelas y estampados tan llamativos como poco acertados.