Dior firma el ‘disfraz’ de ángel de Melania Trump

Melania Trump tiene todo preparado para vivir una Navidad de ensueño, la primera de la familia en la Casa Blanca. Tras recibir hace apenas una semana el árbol de seis metros de altura que llenará el Salón Azul de la residencia presidencial con un fantástico abrigo de Calvin Klein, la Primera Dama ha inaugurado definitivamente las próximas Fiestas con el tradicional posado pre-navideño.

A través de un vídeo, la esposa del Presidente ha mostrado a los usuarios la nueva decoración del hogar. Si bien la escenografía es tan navideña como pomposa y artificial, Melania ha recorrido los pasillos de su hogar mostrando todo tipo de ornamentos y adornos con un espectacular estilismo.

Como era de esperar, y decorado aparte, la Primera Dama no se ha quedado atrás a la hora de escoger su vestuario para la inauguración de su particular cuento de Navidad y honrar la tradición. La eslovena se ha decantado por un vestido Dior, que guarda muchas similitudes con el diseño azul marino que lució recientemente en su tour asiático. En esta ocasión, el blanco ha sido el color estrella del vestido la Primera Dama, que ha acompañado con un sencillo cinturón marrón y sus stilettos más llamativos -y festivos- hasta el momento. De resultado casi celestial, las redes no han tardado en bautizarlo como el look de ángel de Melania.

Tras su magistrales abrigos y su lección de estilo a golpe de jersey de cuello vuelto y botas de ante, la mujer del Presidente ha vuelto a subirse a unos Manolo Blahnik, en esta ocasión, con escamas doradas, para elevar aún más el glamour del conjunto.