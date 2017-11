Meghan Markle vs. Kate Middleton | Duelo de estilo en Buckingham

El reciente anunciamiento del compromiso de Meghan Markle con el príncipe Harry ha revolucionado a la prensa internacional. La pareja, que lleva saliendo aproximadamente un año y medio, posaba en la tarde de ayer frente a los medios en un lugar muy especial para el joven Príncipe: el jardín blanco, un homenaje a la fallecida Diana de Gales.

Con un abrigo de color blanco, unos altísimos zapatos de tacón con tiras cruzadas, el pelo suelo y un maquillaje muy natural, la actriz estadounidense posó feliz junto a su prometido, mientras lucía el espectacular anillo de diamantes que el nieto de la reina Isabel II diseñó con joyas de su madre.

Una imagen que contrasta mucho con la que protagonizaron los Duques de Cambridge en el año 2010 para anunciar su compromiso matrimonial. En aquella ocasión, el príncipe Guillermo y Kate Middleton posaron en los Salones de Estado del Palacio de St. James, donde lució la misma alianza con la que el príncipe Carlos se declaró a Diana en 1981. En actitud tranquila y segura, la joven Kate imitó la pose de la Lady Di, además de rendirle un pequeño homenaje con el color de su outfit.

El refinado e impecable estilo de la Duquesa de Cambridge ha convertido a la esposa del príncipe Guillermo en una auténtica referencia en el mundo fashion. No nos referimos solo al ámbito de la Realeza, donde ha demostrado con creces ser una de las royals mejor vestidas, sino también en el ámbito global. No obstante, antes de que se empezase a relacionar su nombre con el de Guillermo de Cambridge, su forma de vestir era infinitamente más sencilla.

Lo mismo ha ocurrido en el caso de Meghan, quien, a pesar de llevar años expuesta al público por su profesión, parece haber cambiado sus preferencias en materia de moda desde que Harry de Inglaterra está a su lado. Mientras los vestidos ajustados y explosivos en la alfombra roja y los outfits desenfadados protagonizaban el día a día de la actriz, ahora las prendas refinadas y sobrias ocupan su armario. Una realidad que podría estar condicionado por el estricto protocolo de la Realeza británica.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo pusieron el broche de oro a su historia de amor en abril de 2011, año a partir del cual la Duquesa de Cambridge nos ha ido dando una lección de estilo tras otra. Meghan Markle y Harry lo harán, en principio, en la primavera de este año. Una fecha muy señalada y esperada no solo en el calendario británico, sino también en el mundo de la moda, ya que podría marcar un antes y un después en la forma de vestir de la actriz. ¿Conseguirá Markle superar a la Duquesa de Cambridge en materia de estilo? Solo el tiempo lo dirá.

De momento, haz clic en la galería y no te pierdas el particular duelo de estilo entre Catherine Middleton y Meghan Markle que hemos preparado en LOOK con motivo del anunciado compromiso.