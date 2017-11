Cuando pensábamos que Pilar Rubio no podía sorprendernos con otro look premamá imposible, la presentadora se enfunda en un ajustado vestido de color flúor que nos ha dejado absolutamente sin palabras. En apenas unas horas, la madrileña ha conseguido paralizar las redes con su última publicación en Instagram, en la que aparece presumiendo de su tercer embarazo mientras apuesta por un diseño de la línea Marciano by Guess.

Una pieza que parece haber sido confeccionada en microfibra y que incluye un troquelado parecido al característico que incorporan múltiples prendas deportivas. Mientras posa delante de una pared pintada con grafitis de múltiples colores, en actitud muy sugerente y tratando de sacar su faceta más sensual, Pilar combina su ajustada y cortísima prenda de manga larga y cuello cerrado con una cazadora vaquera. Sin embargo, es bastante probable que el efecto que esperase generar la colaboradora de El Hormiguero en las redes haya sido bastante diferente.

¡Feliz lunes! Madre mía, creo q ya se me va notando la barriguita 😜. En un rato subo el post de hoy. Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) el 20 de Nov de 2017 a la(s) 3:18 PST

Las reacciones ante la imagen compartida por la pareja de Sergio Ramos no se han hecho esperar. En menos de dos horas, los comentarios que critican el look de Pilar Rubio se pierden entre otros pocos que alaban su atuendo. Una opción que, además de herir la sensibilidad de un gran número de fashionistas, ha sido bastante criticada por el carácter hiperajustado de su vestido, pues podría afectar al correcto desarrollo del bebé que espera.

“Solo un consejo: la foto es muy bonita, pero los vestidos apretados no vienen nada bien para el desarrollo del bebé”, “no es el más adecuado con la tripa. Lo siento Pilar, pero te ha salido tu pasado de mal vestir” o “¡Qué horterada! ¿No había un vestido más choni? ¡Qué cosa más fea!”, son solo algunas de las aportaciones que los seguidores de Rubio han querido hacer junto a la fotografía.