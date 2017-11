Eva González se encuentra atravesando un momento dulce en su vida. Es la simpática presentadora de uno de los programas más exitosos de la parrilla televisiva, Mastercherf, y espera su primer hijo junto a su marido, el torero Cayetano Rivera. Radiante en su quinto mes de embarazo, la sevillana, que acaba de cumplir 37 años, quiere ser fiel a lo largo de su gestación al estilo sencillo y elegante que siempre le ha caracterizado.

Ya en su primer look premamá, a mediados de septiembre, Eva dejó claro dejó claro por qué es considerada como una de las mujeres más atractivas de España. La modelo presumió de sus nuevas curvas con un impactante vestido ajustado, cuya parte superior hacía una original composición geométrica en blanco y rosa durante la presentación de la segunda temporada de ‘Masterchef Celebrity’. Adornado con volantes en las mangas -una de las tendencias de la temporada- hizo un guiño a sus raíces flamencas y andaluzas. El cuerpo inferior, en negro, ya evidenciaba una incipiente barriguita.

Desde que anunciara su estado el pasado 28 de agosto, la ex miss España no ha querido bajar su frenético ritmo de trabajo asistiendo a todo tipo de eventos donde ha hecho gala de sorprendentes estilismos no aptos para todas las embarazadas. Fiel seguidora de todas las tendencias, ha sabido adaptarlas muy acertadamente a su nueva figura. Así, el estampado floral, el escote off the shoulders o el terciopelo han sido algunas de las claves de sus looks para los actos públicos de su apretada agenda.

Para su día a día, Eva opta por la comodidad. En medio de una mudanza, la presentadora prefiere no complicarse con prendas todoterreno como leggins y vaqueros. A sus pies zapatillas y calzado plano.

Con su gran sonrisa por bandera, Eva González nunca decepciona. Sigue la evolución de su embarazo a través de sus estilismos pinchando en nuestra galería.