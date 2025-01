Se va a cumplir un año desde que Gloria Camila lanzó su propia marca, a la que llamó Bakkus. Se trata de una firma que creó junto a otras dos socias donde «la elegancia y la confianza se fusionan para celebrar la belleza femenina en cada uno de sus matices», indican desde la propia página web. Fue entonces cuando la hija de Rocío Jurado estrenó su faceta como empresaria tras finalizar sus estudios de moda, formación que cursó entre 2017 y 2020 en IADE Escuela de Diseño, situada en la calle Claudio Coello, en la milla de oro de la capital.

Fue en el centro comercial Oasiz de Torrejón de Ardoz, en Madrid, donde Bakkus vio la luz por primera vez, dado que se celebró el primer desfile donde se dio a conocer cómo era la colección de primavera-verano 2024.

Un nuevo plan de marketing

Casi 12 meses después, se ha podido conocer que las prendas de la marca han sufrido una variación en cuanto a precio se refiere, pero no sólo eso, sino que desde Bakkus han adoptado una nueva estrategia, un nuevo plan de marketing porque nada más ingresar en el link de la marca se puede ver cómo José Fernando y José Ortega Cano se convierten en modelos de la nueva colección.

Ortega Cano luciendo una sudadera de Bakkus. (Foto: Bakkus)

En una de las imágenes aparece José Fernando luciendo una sudadera en un tono beige de estilo oversize. Aunque la prenda tiene inscrito el nombre de la marca, en la parte trasera se puede leer una frase: «Agua que has de beber, déjala correr». El patrón en cuestión tiene un precio 62,40 euros mientras que antes costaba 78.

Al igual que su hijo, el torero también posa ante el objetivo de la cámara con otro modelo, también en un color claro, pero con otro grabado que dice lo siguiente: «Eres una piedra dura de Chipiona». Sin embargo, por ahora, no se pueden adquirir. «¡Atención! Estás a punto de comprar un producto en PRE-ORDER. Lo compras ahora y lo recibirás pasados dos semanas del día de la compra. Pero tranquila, no pagarás tu pedido hasta que no lo recibas», cuentan desde Bakkus.

José Fernando ejerce de modelo de Bakkus. (Foto: Bakkus)

Lluvia de críticas

Tan solo unos meses después de lanzar este reto profesional, Bakkus comenzó a recibir una serie de críticas en las redes sociales por los precios de sus prendas.» Muy poca personalidad, ropa que no luce nada y encima el precio es realmente desorbitado (…) Que alguien me diga si esto es real o es una broma», «El precio por supuesto lo veo demasiado elevado para lo que se ve», «Pero si esos modelos están en otras tiendas a 25 euros…», fueron sólo algunos de los comentarios.

Gloria Camila quiere cobrar 240€ por una camisa verde básica y 275€ por una chaleco de viscosa 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/fk5WqYrd26 — Alba Medina (@Srtacotilleo) March 1, 2024

Un claro ejemplo es la camisa Cibeles, que se puede encontrar desde la talla S hasta la L y en diferentes colores (rosa, azul bebé, verde menta y ocre). Estaba valorada en 239 euros. y, ahora, cuesta 70. Una diferencia por la cual la propia marca no ha hecho ningún tipo de aclaración.