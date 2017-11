La reina Letizia y Mary de Dinamarca compiten esta semana por el puesto de las mejor vestidas del universo ‘royal’. Dos maneras de entender el look ‘lady’ y dos estilos diferentes, pero igual de acertados.

La esposa de Felipe VI volvía a sustituir al Rey a principios de semana en la entrega de los Premios Jaime I en Valencia. Una cita a la que no es la primera vez que asiste sola. Consciente de la importancia del acto, doña Letizia apostó por su diseñador de cabecera, Felipe Varela y estrenó un favorecedor vestido de tweed en color blanco que resaltaba su esbelta figura. Como complementos, la Reina recurrió a sus salones plata de Magrit, maxi cinturón y cartera artesanal de Felipe Prieto.

La web Shein ofrece una versión ‘low cost’ similar al vestido de la Reina. Un abrigo en tweed blanco por encima de la rodilla por 26 euros que se puede combinar con zapatos de Stardivarius de 29, 90 euros. Un look ‘real’ por menos de 56 euros.

Si Letizia estrenaba en Valencia el lunes, Mary de Dinamarca hacía lo propio el martes en Copenaghe, en las celebraciones por el 500 aniversario de la Reforma de Lutero, a las que asistió la Familia Real al completo. La esposa del heredero a la Corona lució una falda negra de Marc by Marc Jacobs, chaqueta blanca de cuello a la caja cuya procedencia aún no se sabe y cinturón fino de Prada. Los zapatos bicolor de Gianvitto Rossi, tocado de Susanne Juul y clutch en negro de Quidam, una de sus firmas fetiche.

Si te gusta el outfit de la Princesa, Zara tiene una bonita falda con estampado floral por solo 39,95 euros, que se puede combinar con americana de Mango con cierre metálico y cuello a la caja (39,99 euros). Los zapatos son una de las claves del look de Mary, pero no hace falta gastarse 600 euros para encontrar un modelo a la altura. La web de la firma Pleaser ofrece muchas opciones por menos de 60 euros. Para que luego digan que no es fácil vestirse como una princesa. ¿A qué esperas?