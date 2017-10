Cristina Pedroche resbala con su look de ‘sex symbol’

Vestida de blanco, con un ajustadísimo vestido y un peinado poco favorecedor. La presentadora Cristina Pedroche ha presentado el perfume Sex Symbol. Fragancia de la que es imagen junto con el actor Jesús Castro. Además de las declaraciones de la mujer del chef David Muñoz, en las que ha confirmado que volverá a ser la encargada de dar las uvas la próxima Nochevieja, Cristina ha vuelto a ser el centro de atención gracias a su elección de estilo.

Para la ocasión, escogía un ajustadísimo vestido blanco que complementaba con un peinado armado en una coleta y unos altísimos zapatos a juego con su manicura (también blanca). Un total look monocromático que contrastaba con el color burdeos de sus labios. Aunque Pedroche es toda una creadora de estilo (y a veces también de polémica gracias a sus looks), en esta ocasión la elección de su indumentaria no ha sido la más acertada, analizando cada una de sus partes, pero, sobre todo, el conjunto.

Vestido demasiado estrecho

Cristina posee una silueta envidiable que trabaja cada día gracias a una buena dieta y ejercicio físico. Sin embargo, su vestido parecía ser demasiado ajustado hasta el punto de realzar en exceso su silueta, tanto, que se hacía perceptible la forma de su ombligo sin necesidad de llevar un ‘crop top’.

Escote y ‘off the shoulder’

Un escote muy pronunciado puede añadir un toque sexy a un look potenciando incluso su elegancia. Sin embargo, si a un generoso escote se le une una doble abertura en los hombros, el efecto es ‘too much’.

Elección del peinado

La cola de caballo es tendencia, no hay duda. No obstante, la tupida raya en medio del peinado de Cristina y, sobre todo, los dos fragmentos de cabello sueltos rodeando el óvalo de su cara – junto con sus oscuros labios borgoña- han convertido su ‘look beauty’ en uno de los menos favorecedores de la presentadora.

Zapatos a juego con las uñas

Su look de un solo color (sobre todo siendo blanco) se ha convertido en más impactante si cabe gracias al tono de sus interminables tacones y la elección del color de su manicura. Un color que podría haber sido su mayor aliado y que se ha convertido en otro de los resbalones en el sumatorio de su estilo.