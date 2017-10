El famoso London Palladium se ha vestido de etiqueta para acoger la segunda edición de los Premios The Best de la FIFA, los galardones que reconocen, entre otros méritos, al mejor jugador de la pasada temporada. A esta segunda ceremonia no han faltado las figuras más destacadas del panorama futbolístico, acompañadas por sus parejas y familiares, que han desplegado sus mejores armas de estilo sobre la improvisada alfombra verde del recinto.

Por segundo año consecutivo, Cristiano Ronaldo se impuso a Messi y Neymar para alzarse con el galardón de la FIFA al mejor jugador del mundo. Sin embargo, y pese al protagonismo que acaparó el delantero portugués, fue su pareja Georgina Rodríguez la que acabó convirtiéndose en el centro de flashes y miradas. La bailarina, que también acudió a la cita junto al hijo mayor de Cristiano, presumió de última etapa de embarazo con un vestido blanco de satén.

No obstante, Georgina no es la única celeb que espera un hijo junto a una estrella del balompié. Pilar Rubio, esposa del jugador Sergio Ramos, también se convirtió en una de las protagonistas de la ceremonia. La presentadora, que espera su tercer hijo junto al capitán madridista, puso la nota sexy a la ceremonia con un provocativo vestido largo de paillettes, encaje y transparencias en color negro de Gabriel Lage, que recordaba al lucido por Cristina Pedroche durante las primeras campanadas.

Por su parte, Antonella Roccuzzo, mujer de Leo Messi, también ha querido presumir de embarazo con un elegante estilismo protagonizado por un vestido ajustado con abalorios y transparencias en los laterales firmado por Rosa Clará.

