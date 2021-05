Mercadona da un paso más en su apuesta por los complementos alimenticios. Al margen de su éxito en el área cosmética con la marca Deliplus, de un tiempo a esta parte, la cadena de supermercados valenciana ha creado toda una línea de suplementos dentro de la misma marca que apuestan por ayudar a los distintos aspectos de nuestra salud.

En este sentido, una de sus últimas novedades son las perlas de Omega 3. Un producto cuyo objetivo es favorecer la reducción del colesterol, una de las mayores preocupaciones de muchas personas.

El Omega 3 se presenta en un pack que contiene dos tipos de cápsulas que, combinadas, “contribuyen al buen funcionamiento del corazón”, según apuntan desde la marca. Por un lado, encontramos unos comprimidos EPA de 200 gramos, además de otros DHA de 100 gramos. Al margen de sus posibles beneficios para la salud del sistema circulatorio, lo que más llama la atención es su atractivo precio: apenas 4 euros la caja con 30 cápsulas. Sin duda, una manera fácil, cómoda y asequible de cuidar nuestro corazón, con la ventaja añadida que supone poder obtenerlas en el supermercado en lugar de en superficies especializadas, o incluso a través de la página web de Mercadona en el momento en el que realicemos nuestra compra de alimentación.

Las perlas de Omega 3 se suman a la larga lista de suplementos alimentarios que ya comercializa la cadena de supermercados a través de la marca Deliplus. Entre ellos se encuentran las cápsulas para dormir bien, las de colágeno para las articulaciones, los comprimidos de vitaminas y minerales, así como otros complementos enfocados a la dieta y la pérdida de peso. Todos ellos se han convertido en productos de gran éxito para la cadena de Juan Roig que sorprende día tras día con importantes innovaciones que arrasan entre los consumidores.

Una apuesta de éxito

La ventaja de Mercadona frente a otras cadenas es que, además de ofrecer dentro de su catálogo productos básicos a precios muy competitivos sin reducir la calidad de los mismos, da un paso más y compite en áreas que, tradicionalmente, no entran en el ámbito de las tiendas de alimentación. Es el caso de su línea de belleza, con productos destinados al cuidado de la piel y maquillajes que se han convertido en un must para las mujeres más exigentes y que llegan a rivalizar con las grandes firmas de cosmética.

Se trata de productos de gran calidad y variedad cuyo precio está al alcance de todos los bolsillos, además de seguir muy de cerca las últimas tendencias en lo que se refiere al maquillaje. La línea cosmética de Mercadona ha sido una de sus apuestas más certeras y la prueba fehaciente de ello es que resulta raro que cada producto que saquen al mercado que no se convierta en todo un éxito de ventas.