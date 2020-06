Mercadona: Estos son los imprescindibles Deliplus que debes probar

View this post on Instagram

Correctores líquidos @makeuprevolutiones y fijo cubriente de @mercadona Hola beautis! Vamos con alegria que hoy estamos a Viernes ✌🏼 Y por eso por ser hoy viernes y comenzar el finde semana os traigo una publicación de mis correctores os quiero hablar más a fondo de estos productos. Estos son mis correctores hasta ahora, aunque en el pedido que he echo he pedido alguno que otro pero hasta que no me vengan no puedo enseñarolos. Os hablo de estos correctores que tengo hasta el momento y he usado dos (el fijo y cubriente y el corrector revolución beige) el otro lo compré por equivocación (revolution color C16) pero ahí lo tengo por si le puedo sacar partido en alguna técnica que haga, pero de momento lo tengo nuevo. 🌸CONCELEAR FAST BASE REVOLUTION (color C4) 4.5 ml me lo compré en @druni_perfumerias y me costó 5€ el precio la verdad está súper bien. Y el producto la verdad que me gusta lo uso muchas veces. El aplicar es de esponjita y el producto va a roscas en el otro extremo del corrector. El color es muy bueno pero para mis bases se queda muy claro , tengo que comprarme otro tono más oscuro. 🌸CORRECTOR FIJO Y CUBRIENTE DE MERCADONA N2•Beige Rosado 4.5 ml me costó 4.50€ . Este producto es una PASADA. Para el precio que tiene es un producto muy bueno como su nombre indica cubre muchísimo y es muy duradero, cubre perfectamente las imperfecciones. La forma de aplicarlo es cremoso y La verdad que Mercadona para ser supermercado tiene productos muy buenos y de precio están genial . Hay otro corrector que es el N1 pero ese todavía no lo he probado. Lo compraré pronto y luego os cuento haber que tal el color pero vamos si es igual que este le doy un 10. ¿Me Recomendáis algún corrector que vosotras hayáis probado? Estaré encanta de ver vuestras opiniones #mydreamss6 #deliplusmercadona #revolution #Maquillaje #corrector #druni #beautyblogger #revolutionbeauty #bloggerbelleza