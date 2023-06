Madrid desde las alturas: seis terrazas para hacer el mejor ‘tardeo’ en verano

El verano está a punto de comenzar, y dada la subida de precios, hay quienes no pueden permitirse el hecho de viajar hasta una zona costera para disfrutar de las vacaciones. De esta manera, son muchas las personas que se verán obligadas a permanecer en áreas del interior peninsular incluso cuando asciendan las temperaturas, aunque esto no tiene por qué ser un problema y en LOOK te lo queremos demostrar haciendo un recuento de las mejores terrazas de Madrid para pasar una tarde de ensueño.

No cabe duda de que tomar algo, ya sea con los amigos o con tu pareja o familiares, es uno de los mejores planes sea cual sea la estación del año, aunque cuando hace más calor es más apetecible llevarlo a cabo en enclaves adaptados para ello como la Azotea del Círculo de Bellas Artes, la cual se encuentra en la séptima planta del emblemático edificio del Círculo de Bellas Artes en la calle Alcalá. Desde allí se puede disfrutar de una vista panorámica de Madrid, incluyendo en ella el Parque del Retiro o la Gran Vía, mientras te bebes un cóctel o un aperitivo. Otro lugar a tener en cuenta es la terraza del Mercado de San Antón, ubicada en pleno barrio de Chueca dentro de un mercado gastronómico que cuenta con unas vistas impresionantes en su última planta, las cuales gozan de un ambiente relajado, buena música y una amplia selección de tapas y bebidas.

Dentro del Hotel Emperador, concretamente en su azotea, se encuentra una de las terrazas más conocidas de Madrid, desde la cual se puede observar una vista panorámica del corazón de la capital con el Palacio Real y la Catedral de la Almudena. Un lugar de ensueño desde el que es popular divisar el atardecer junto a un cóctel o un aperitivo. Otra alternativa es la terraza del Gourmet Experience de El Corte Inglés, el cual se encuentra en plena calle de Preciados, y por ende, en pleno centro de Madrid y en el ático del centro comercial mencionado. Desde allí se puede disfrutar de una vista increíble de la ciudad mientras se degustan diferentes platos y bebidas de gran calidad.

La terraza del Palacio de Cibeles también se puede hacer lo propio con vistas al edificio histórico del Palacio de Cibeles y la Fuente de Cibeles, donde se suelen celebrar los títulos del Real Madrid. Y por último, si quieres contar con un entorno más VIP, la terraza del Hotel Único se convertirá en tu sitio de confianza al estar ubicada en el exclusivo barrio de Salamanca, teniendo alrededor tanto esa zona como la del Parque del Retiro mientras disfrutas de una gran selección de bebidas y aperitivos quizá después de haber estado de compras por la zona, sobre todo teniendo en cuenta que es un área que cuenta con una gran presencia de las firmas más destacadas a nivel internacional.