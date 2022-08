El maxibolso shopper de Mango para los días de playa que vas cargada

Los bolsos shoppers son uno de esos aliados indispensables de las mujeres durante toda la primavera/verano. Gracias a ellos, pueden llevar consigo no sólo sus objetos más valiosos, sino incluso un abrigo, alguna ropa de baño para ir a la piscina o a la playa, o cualquier otra cosa que se les ocurra. Veamos cómo es el maxibolso shopper de Mango.

Lo que sucede es que por su generoso espacio interior y por su versatilidad, son uno de los principales reclamos de la moda en los últimos años, una propuesta presente en el catálogo de la mayoría de las marcas en España. Y un interesante ejemplo dentro de la última colección de Mango es este atractivo shopper rafia de la popular firma para mujer, niño y hombre.

Varios colores en el maxibolso shopper de Mango

En principio, hay que decir que este bolso rafia se encuentra disponible en tres colores, todos ellos especialmente pensados para el verano, ya que tenemos un beige, algo más fácil de combinar, sumado a un rosa flúor y un verde, que tienen como claro objetivo el llamar la atención.

Todos ellos en talla única, con unas dimensiones de 55 x 55 x 14 centímetros de largo, ancho y alto, vienen con características muy particulares, como por ejemplo ese diseño calado maxi, con doble asa corta, lo que nos permitirá lucirlo en las manos, como solían hacer nuestras madres y abuelas.

Perteneciente al programa Committed de Mango, hay que mencionar que las vestimentas y los complementos que forman parte del mismo son productos elaborados con fibras y/o procesos de producción sostenible, que buscan reducir el impacto ambiental de la industria textil en su conjunto.

Materiales muy por encima de su precio

Por lo demás, este artículo ha sido compuesto un 100% en celulosa de la mejor calidad del mercado, que resistirá perfectamente el paso del tiempo, y será más perdurable si seguimos algunos consejos de cuidados de la propia Mango, como no lavarlo, no usar lejía, no plancharlo ni limpiar en seco.

Dicho esto, la última buena noticia es que este bolso para la playa pero también para salidas urbanas cuenta con un importante descuento en su precio final. El original era de 29,99 euros, pero si te das prisa puedes hacerte con él por 19,99 euros, una rebaja del 33% que te permitirá ahorrar diez euros para usarlos en otra cosa o, por qué no, para hacerte con los tres tonos pagando sólo por dos de ellos.