Mascarillas faciales: los múltiples beneficios para tu piel

Para que la piel respire, esté más hidratada, no salgan arrugas y de paso verte más joven. Hay productos que necesitas para que la dermis no se duerma y se deje llevar por el paso del tiempo. Con las mascarillas faciales, ganas, son beneficios para la piel que quizás no sabías. Porque las mascarillas faciales siempre son un must, de igual forma que para dar esa hidratación que necesitamos cuando la piel está más seca.

Según Garnier, las mascarillas faciales se han vuelto indispensables para la rutina de cuidado y limpieza facial de miles de persona, y es que existen tantos tipos y con una gran variedad de ingredientes que es imposible no encontrar una mascarilla facial que no atienda a las necesidades de tu rostro, sin importar si tienes la piel mixta, grasa, seca o sensible. Por ejemplo, se nombran las mascarillas de tela que se popularizaron en Corea del Sur y desde entonces han sido un éxito en todo el mundo. Hay muchas más.

Las mascarillas faciales para devolver vida a la piel

Otro ejemplo son las mascarillas faciales untables, las cuales esparces por todo tu rostro, dejas actuar unos cuantos minutos (generalmente de 15 a 20) y pasado el tiempo las retiras con agua y jabón, como las mascarillas de arcilla, por ejemplo.

Y las peel-off que sirven para retirar puntos negros y piel muerta de tu rostro. Para usarlas debes untarlas por toda tu cara y esperar a que sequen, momento en el que podrás retirarla como si de una segunda piel se tratase, llevándose consigo todas las impurezas.

Beneficios de las mascarillas faciales

Ofrecen cantidad de ventajas para tu rutina de cuidado facial:

Humectar la piel.

Limpiar impurezas.

Hidratar.

Eliminar manchas.

Darle más firmeza a la piel.

Limpiar los poros.

Disminuir líneas finas de expresión.

Estimular la circulación sanguínea.

Aportan luminosidad a tu rostro.

¿Qué usos les podemos dar a las mascarillas faciales?

Desde Nivea apuntan que estos productos potencian los tratamientos que le damos habitualmente a nuestra piel. Cada mascarilla contiene diferentes activos en muy altas dosis, generando un boost casi instantáneo de hidratación y nutrición con cada aplicación. Existen diferentes opciones de mascarillas que responden a distintos tipos de piel y necesidades específicas.

Además son versátiles porque hay diversas para cada tipo de piel, sea más seca, mixta o bien grasa, y se adaptan a la dermis tanto de hombres como mujeres de cualquier edad.

Las mascarillas hidratantes no solo son un tratamiento de belleza, sino un complemento muy importante para cuidar la salud de nuestra piel.

Si nos detenemos en las mascarillas hidratantes, su uso debe ser esporádico y complementar así nuestra rutina diaria.

Hidratantes

Son ideales para calmar la piel luego de una larga exposición solar u otros factores externos.

Reparadoras

Las mascarillas faciales hidratantes son una buena manera de rehabilitar y nutrir la piel luego de tratamientos de láser u otras tecnologías más invasivas.

Para ocasiones especiales

Tienen variedad de principios activos y esto convierte a las mascarillas en el tratamiento perfecto para ocasiones especiales ya que le otorgan a nuestra piel una hidratación extraordinaria de manera casi inmediata.

Contra las manchas

«Durante el verano, la exposición solar suele ser más intensa. En respuesta a esta mayor exposición a la radiación ultravioleta, las células de nuestra piel, concretamente los melanocitos, se defienden de esta agresión aumentando la producción de melanina. Cuando se ha ido acumulando daño solar, año tras año, la pigmentación pasa a ser desordenada porque nuestra piel va perdiendo la capacidad de reparar el daño del sol, y es en ese momento cuando aparecen las manchas, o léntigos solares», explica la Dra. Iris González Villanueva, de la Unidad de Dermatología de ENEA Clínica.

Limpiadoras profundas

Maystar Cosmetics nombra diversos tipos como las limpiadoras que ayudan a limpiar los poros y a prevenir las espinillas. La mascarilla más conocida es la de barro, ya que ayuda a extraer las impurezas de la piel. Este tipo de tratamiento se tiene que dejar reposar en la piel hasta que el barro se seque para obtener todos sus beneficios.

Exfoliantes

Tienen enzimas que ayudan a eliminar las células muertas. Este tratamiento está indicado para las pieles grasas o con tendencia acneica.

Mascarillas Led

Han aparecido hace bien poco y cuentan con funciones como vibraciones sónicas o microcorrientes y son capaces de potenciar la absorción de sueros y cremas. Se han hecho virales porque celebrities como Kourtney Kardashian la usaban regularmente.

La Dra. Iris González habla sobre su utilización y efectividad, analizando su funcionamiento desde un punto de vista dermatológico. «La tecnología LED, cuando se utiliza en el ámbito de la dermatología, se incluye dentro de la fototerapia. Consiste en utilizar la luz para que penetre en la piel a una determinada longitud de onda; y con ello genere cambios a nivel celular. Se inventó en los años 60, pero no ha sido hasta la última década cuando su uso se ha disparado».

Según la experta, su popularidad se ha incrementado porque son fáciles de utilizar, y sus riesgos son relativamente bajos.