Desde que se decretó el estado de alarma y la mascarilla pasó a ser uno de los complementos indispensables, la Reina siempre se ha dejado ver en público con las denominadas ‘quirúrgicas’. Una manera de no ‘casarse’ con ninguna firma de moda y cumplir con la normativa sanitaria que tiene unas claras recomendaciones sobre cómo son los cubrebocas óptimos para evitar el coronavirus. Pero los diseñadores no lo ponen nada fácil y los trendsetters saben cómo elegir bien para crear unos looks espectaculares que digan mucho ya sea para ir al trabajo, a disfrutar de una jornada de shopping o de una velada en la mejor compañía.

Entre todas las firmas de moda cómo no fijarse en una de las casas con más de 50 años en la industria, cuyo característico estampado además no pasa de moda. Hablamos de la italiana Etro, que ha conseguido hacer las delicias de la mismísima Isabel Preysler. En dos de sus últimas apariciones, la socialité ha llevado la mascarilla que podría llevar perfectamente doña Letizia. Y no solo por lo elegante de su paisley print. La madre de Tamara Falcó ha acertado de pleno combinándola con sendos looks en color rojo.

El tono favorito de la Reina, con el que más cómoda se siente, el que más le favorece y con el que va sobre seguro. Puede tomar buena nota además de la combinación que hace Preysler, que la ha llevado tanto con un traje para una tarde literaria, como con un vestido para una noche de concierto. La primera vez que se la vimos puesta fue hace unas semanas cuando asistió al homenaje a Mario Vargas Llosa en el Instituto Cervantes, por el décimo aniversario de su Premio Nobel.

Para esta ocasión Isabel lució un sastre de la firma Blanca Bleis con pantalón de pata de elefante y blazer anudada a la cintura y que combinó con stilettos en el mismo tono y bolso en beige. Un conjunto que bien valdría para que Letizia presumiera de mascarilla colorida con este look working, en cualquiera de las audiencias en Zarzuela.

Por el contrario, la segunda vez que la ex de Julio Iglesias llevó el cubrebocas de Etro fue hace solo unos días en una cita presidida por la reina Sofía en el Auditorio Nacional. ‘La Preysler’ volvió a usarla con un conjunto formado por un vestido midi con drapeado a la cintura de Lola Li, una de las firmas que también ha entrado a formar parte del fondo de armario de nuestra reina.

Esta vez, hizo un guiño a doña Letizia al llevar complementos en tonos beige, una combinación que la soberana ha utilizado en más de una ocasión, y que es todo un acierto para no quitarle protagonismo al color principal del look.

¿Se atreverá Letizia con esta colorida mascarilla que Isabel Preysler luce como nadie?. Sus distintas tonalidades en rojo, naranja, azul, morado, verde y amarillo, admiten un sinfín de combinaciones con cualquier color, no solo con su preferido. Ahora que ha sucumbido a los dictámenes de Pantone con los azules, el cubrebocas de Etro casaría a la perfección con los diferentes looks que ha llevado hasta el momento.