La Flor de Pascua no siempre es una opción para decorar la casa. Las amantes de los gatos sabemos que no podemos tenerla, es tóxica para nuestras mascotas. Aunque sea bonita y esté en flor, hay otras alternativas para conseguir que nuestra casa esté alegre y llena de color. Este año más que nunca es importante mantener buenas vibraciones en el hogar. Las plantas nos pueden ayudar a sentirnos mejor y disfrutar de su belleza, al mismo tiempo que enriquecen nuestra decoración. Toma nota de las mejores plantas para decorar la casa en Navidad, que no son la temida Flor de Pascua.

Estas son las mejores plantas para decorar la casa en Navidad

Pon un cactus en tu vida. Los cactus son unas plantas imprescindibles en nuestra casa. Una forma de conseguir eliminar las malas vibraciones y que además por estas fechas florece. Un espectáculo maravilloso que puede darnos más de una alegría. No necesitan mucho mantenimiento solo la cantidad justa de agua y mucho sol. Son una buena opción para decorar la casa en estos días.

Amarilis es un tipo de planta que necesita mucha luz, si tenemos un salón con buena iluminación crecerá y florecerá dándonos un poco más de vida y alegría. De no tener demasiada luz, es mejor optar por otro tipo de plantes. Como toda planta de interior, los cuidados son mínimos y el calor le va bien.

Echevaria el mantenimiento de esta planta es mínimo. Podemos ponerla en una maceta navideña y dejar que aporte el toque verde que buscamos en un espacio concreto. Disfrutaremos de una planta de interior que solo necesita que la reguemos cuando la tierra esté totalmente seca. Si está húmeda puede ponerse enferma.

Pon tu árbol de Navidad de Romero. Además de disfrutar del color verde es perfecto para aromatizar carnes y pescados. Usarlo en la cocina y verlo decorado estos días es un aliciente para empezar a celebrar una Navidad de cuento de hadas. Es una buena opción si disponemos de poco sitio, necesita agua y luz.

La rosa de Navidad es una de esas plantas de interior que tienen mucho encanto. Podemos disfrutarla con una maceta adecuada. Florecerá y nos aportará una flor en tonos violetas, si decoramos la casa con dorados o plateados destacará aún más. Este básico nos servirá para darle el espíritu de Navidad a cualquier rincón con los cuidados propios de esta planta.

La campanilla de invierno no debe recibir la luz directa del sol. Es perfecta si tenemos un salón poco soleado o queremos resguardar esta preciosidad de los rayos del sol en un rincón de nuestra casa. El color blanco da mucha vida y además combina con todo, elegante y discreta esta planta de interior puede ser la mejor forma de darle la bienvenida a la Navidad.

Estas son algunas ideas para acabar con el reinado de la Flor de Pascua. Este año puedes darle a tu casa un aire totalmente nuevo con alguna de estas plantas, el verde es un color imprescindible para aportar un poco de esperanza esta Navidad.