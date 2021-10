María Pombo no puede resistirse a la prenda de Springfield que más se llevará este otoño

Llega el mal tiempo, la lluvia y el viento, María Pombo ha sido una de las influencers que ante estos cambios meteorológicos no ha podido resistirse a la gabardina de Springfield. Una prenda que se convertirá en nuestra mejor aliada para mantenernos calentitas con mucho estilo. La gabardina lleva décadas acompañándonos en los looks más otoñales o invernales, es sinónimo de elegancia y de estilo, además, de combinar con todo nuestro armario. Si estás buscando una de las mejores gabardinas low cost, no lo dudes, María Pombo ha encontrado una auténtica joya en Springfield.

Esta es la gabardina de Springfield de María Pombo

María Pombo nos está descubriendo una gran variedad de looks otoñales en sus redes sociales. Esta influencer es capaz de encontrar la gabardina más deseada para este otoño lluvioso. Una chaqueta con mucha personalidad y estilo que se ha convertido en tendencia de forma casi inmediata. Entre las chaquetas de entretiempo está ganando cada vez más seguidoras dadas sus características.

La gabardina de Sprinfield tiene el largo perfecto, estamos ante una prenda que se puede llevar con todo tipo de ropa, un vestido, corto o largo, unos pantalones o una falda, todo es posible. No todas las chaquetas de entretiempo ofrecen tal versatilidad, dependiendo del estilo nos combinan mejor con algunas prendas que con otras.

El cinturón estiliza muchísimo. La feminidad personificada se consigue con una gabardina que sea capaz de afinar nuestra cintura. El hecho de que se trate de una chaqueta que se adapta perfectamente a cualquier cuerpo es una garantía de éxito. Al quedar larga es como llevar un vestido cruzado, visualmente provoca el mismo efecto.

El color verde caqui y los detalles del cuello y los puños convierten a esta gabardina de Springfield de María Pombo en un acierto total para esta temporada. Llegaremos a la oficina o a una cita con la mejor carta de presentación posible, la chaqueta será lo primero que verán. Una buena opción si queremos destacar esta temporada, además de ganar en comodidad ante una prenda de lo más versátil.

Los 99’99 euros que cuesta está gabardina de Springfield estarán más que justificados dada su calidad y elegancia. Como vemos María Pombo ha optado por combinarla con un vestido corto y unas botas. Podemos copiar el look de tendencia, los vestidos estilo sesentero y las botas altas son uno de los básicos de esta temporada. Disponible en talla S hasta la L esta gabardina es una de las mejores inversiones para este otoño.