Las margaritas son el estampado de moda, este conjunto de Bershka lo demuestra

Bershka estrena el conjunto de la temporada, un dos piezas con el estampado de moda, las margaritas. Vamos a ver margaritas y flores en los campos y en los escaparates. No es casualidad que se apueste por una flor con nombre propio como esta, las margaritas tienen un significado que encaja perfectamente con la época que estamos viviendo. La margarita simboliza los nuevos comienzos, iniciamos una nueva etapa, una primavera que pondrá a prueba nuestra fortaleza después de un año muy duro. Siente el poder de esta flor gracias al conjunto de dos piezas de Bershka con el estampado de margaritas más actual del momento.

Este es el conjunto de Bershka que demuestra que las margaritas son el estampado de moda

Margarita no es solo un nombre o una flor va mucho más allá. Es el símbolo que durante miles de años se ha asociado a la humildad y la pureza. Vincent van Gogh creó su famoso cuadro de florero con margaritas y amapolas que nos recordará este estampado. En el universo más hippie recordaremos unas margaritas similares que se usaban para buscar la paz y el amor. Sea cual sea el motivo, incluir estas flores en nuestra vestimenta nos dará un aire especial, atraerá el amor, el arte y la pureza a nuestra vida. Este conjunto de Bershka es una opción para hacernos con esta flore en nuestro armario.

La parte de arriba es solo apta para las más atrevidas. Esta parte de arriba no es apta para todas, es bastante escotada e invita a no llevar sujetador con este top. No obstante, vamos de cara al verano y nos quedará espectacular con el bikini, podemos marcar estilo tengamos la edad que tengamos. Es hora de darlo todo de respirar aire puro y de mostrar el cuerpo sin miedo a nada. Son 12,99 euros que pueden ser la parte de arriba de un bikini de lujo, con una parte de abajo negra y sencilla.

Los pantalones son muy años 70. Estos pantalones deben estar ya mismo en la cesta de la compra. Una buena opción para ir siempre cómoda y a la última, el estilo campana se lleva muchísimo. Podemos combinarlos con un top, camiseta, sudadera o blusa, estaremos perfectas y a la última. El estampado de margaritas es uno de los más aplaudidos de esta temporada, imposible quedarse sin él. Por 19,99 euros estos pantalones de Bershka son la máxima representación de la primavera y de la comodidad.