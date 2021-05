Magic Water: el último secreto de L’Oréal para presumir de pelazo

Se ha hecho esperar, pero por fin ya está aquí. Elvive Dream Long Magic Water, la última innovación de L’Oréal París llega a España tras enamorar a miles de mujeres en EEUU. Una loción que marca un antes y un después en el aspecto del cabello y de la cual se vende una unidad cada minuto, según una reciente encuesta de la firma.

Magic Water trabaja de forma inteligente sobre el cabello. Tanto es así que en apenas 8 segundos comienzan a notarse los resultados. Esto es gracias a su exclusiva fórmula, desarrollada con la tecnología lamelar.

Se trata de una innovación patentada por los laboratorios de L’Oréal París y que promete aportarte un resultado impresionante en un tiempo récord. Magic Water cuenta con una serie de agentes acondicionadores concentrados que se activan al entrar en contacto con el agua. Estos agentes se configuran en láminas ultra-finas que envuelven las zonas dañadas del cabello, haciendo que la superficie se alise. Tras su uso, el pelo queda mucho más hidratado y brillante, además de desenredado.

Es importante aplicar el producto con el cabello mojado para que sus agentes se activen. Se puede utilizar como acondicionador, pero también como paso intermedio entre el champú y el acondicionador. Eso sí, no más de dos o tres veces a la semana. La aplicación es sencilla. Se aplica de medios a puntas -nunca en el cuero cabelludo- y se masajea durante unos segundos. Es muy importante seguir las indicaciones que especifica la marca en cuanto al procedimiento de aplicación y las dosis: 1 dosis para el cabello de textura fina a media y entre 2 y 3 dosis para el cabello de textura gruesa a rizada. Con el dosificador que incluye el bote, es muy fácil no pasarse, aunque también te puede pasar que por su textura pienses que no estás echando suficiente. Consejo: mejor aplicar lo justo.

Al margen de sus ya demostrados beneficios, si hay un detalle que lo hace aún más atractivo para los usuarios es su precio, apenas 7,95 euros. Sin embargo, el envase no cunde mucho a tenor de las indicaciones, lo cual tampoco es un problema ya que no es un producto muy caro. Eso sí, la demanda ha crecido hasta tal punto que está agotado en muchas tiendas físicas y comercios online.

Además de su asombrosa composición, es importante destacar que la firma ha dado un paso más hacia la sostenibilidad y ha creado nuevos envases elaborados con plástico reciclado, en un gesto de cuidado del medio ambiente.