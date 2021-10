La compra online de ropa se ha convertido en un nuevo modelo de negocio que nos permite tener acceso a infinidad de firmas incluyendo las internacionales, pero muchas veces nos encontramos al comprar ropa que cuando llega a casa no nos gusta o no hemos acertado con la talla. Todo un problema ya que deberemos devolver el artículo pagado para que nos lo cambien o abone. Amazon Prime a través de su servicio de moda cambia este concepto y lanza un » Prueba primero, paga después» que ya ha probado la influencer Grace Villarreal con «looks» impresionantes que nos permiten conocer este nuevo servicio y que os van a encantar.

Los looks de Amazon Fashion Prime con los que Grace Villarreal estrena la nueva plataforma online

Amazon Fashion que es la sección de moda dentro de Amazon Prime ha dado a conocer el servicio Prueba primero, paga después que seguro que adivinas en qué consiste.

Un servicio, solo para miembros de Amazon Prime, que nos permite comprar ropa de las mejores marcas y una vez la hemos recibido en casa, nos la podemos probar y pagamos solo aquello que nos vayamos a quedar mientras que la devolución de prendas que no nos convencen la podemos hacer fácilmente y sin coste alguno.

Para el lanzamiento del servicio, Amazon Fashion Prime ha contado con la colaboración de la influencer Grace Villareal que desde su cuenta en Instagram ha mostrado algunos de los «looks» que ya ha solicitado al servicio y que parece que le han gustado. Una chaqueta con multiples estampados combinada con unos jeans de Levi´s y un vestido espectacular con estampado «animal print» y manga larga y otro multiestampado.

Dos de las grandes tendencias de la temporada de otoño. La chaqueta combinada con esos «jeans» es perfecta para cualquier «look» de día, mientras que los vestidos son ideale para por ejemplo una cena aunque también lo podéis llevar para trabajar en la oficina, combinados como hace Grace Villarreal con un blazer oversize, dándole además un toque juvenil al llevarlo con unas zapatillas Vans.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Grace Villarreal (@gracyvillarreal)

Si te gusta lo que ha elegido Grace Villarreal ya lo puedes comprar en Amazon Fashion Prime y hacer como ella: probártelo primero y pagarlo después. Además el servicio aterriza en España tras arrasar en Estados Unidos no solo por la posibilidad de pagar una vez nos hemos probado la ropa sino porque además vais a poder encontrar algunas de las marcas de moda más importantes en moda femenina, así como en ropa de hombre y para niños.

Y no estamos exagerando: Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Levi’s, Scotch & Soda, Pinko, Lacoste, Love Moschino, Hugo Boss, New Balance o Puma son solo algunas de las marcas disponibles, sin olvidar que también encontraréis todas las pequeñas marcas que habitualmente venden su ropa a través de Amazon. Además también podemos comprar calzado y como no los mejores accesorios que son tendencia actualmente.