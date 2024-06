El look veraniego de Zara que ya ha conquistado a Rocío Osorno y que te transportará directa a Italia

El Instagram de Rocío Osorno ya desprende aromas veraniegos. Aunque pueda parecer que el verano está llegando a su fin, para muchas personas las vacaciones aún están por llegar. La andaluza, con su previsión habitual, ha encontrado el look perfecto para enfrentarse al calor con mucho estilo, anticipándose a las necesidades de quienes aún esperan disfrutar de sus días de descanso.

Con un sentido innato para la moda, Rocío ha dado en el clavo una vez más, presentando un conjunto que no solo es cómodo y fresco, sino que además irradia energía y vitalidad. Si eres fan de los atuendos vibrantes que te llenan de energía solo con mirarlos, el conjunto de Rocío es ideal para ti.

La influencer andaluza, Rocío Osorno, vestida de Zara. (Foto: Redes Sociales)

Se trata de un look lleno de colores llamativos y diseños audaces, que no solo llaman la atención, sino que también te llenan de buen humor. Estos modelitos vitaminados son perfectos para aportar ese plus de vitalidad que necesitamos en los días más calurosos, haciendo que te sientas fresca y con estilo al mismo tiempo.

El conjunto de Zara de Rocío Osorno que nos lleva a Italia

Estamos hablando de un dos piezas que es simplemente irresistible. La blusa, confeccionada en lino, presenta un elegante cuello con solapa, un escote en pico que resalta tu figura y mangas que caen justo por debajo del codo. Como toque final, tiene un coqueto bajo anudado en la parte delantera. Todo esto por solo 27,95 euros.

Blusa confeccionada con lino de Zara.

Por otro lado, el pantalón corto no se queda atrás. También hecho de lino, es una bermuda de tiro alto con bolsillos delanteros de vivo y un cierre frontal con cremallera y botón interior, combinando estilo y comodidad a la perfección. Y sí, cuesta solo 25,95 euros.

Bermuda confeccionada con lino de Zara.

Ahora, aquí viene la parte jugosa: algunas tallas ya están volando y hay lista de espera. Pero no te desanimes, porque la buena noticia es que la espera definitivamente valdrá la pena. Tendrás tiempo de sobra para ponerte morena y, una vez que tengas este conjunto en tus manos, su vibrante color amarillo te dará un chute de energía y vitalidad que te hará brillar.

Acompaña el look con un peinado perfecto

No olvides complementar este look veraniego con un peinado adecuado. Para quienes tienen el cabello largo o una melena media, lidiar con el pelo en verano, especialmente en la playa, puede ser una verdadera odisea. No sabes qué hacer con tu pelo revuelto para combatir el calor y, al final, una coleta alta sencilla se convierte en la solución más rápida y efectiva. Sin embargo, optar por unas ondas suaves, como las que luce Osorno, te dará un plus de elegancia y sofisticación.

El peinado con ondas suaves de Rocío Osorno. (Foto: Redes Sociales)

Para lograr este estilo, puedes usar una plancha o un rizador para crear ondas sueltas y luego peinarlas con los dedos para obtener un acabado más desenfadado. Este peinado no solo es perfecto para la playa, sino que también es ideal para cualquier evento veraniego, ya sea una cena al aire libre, una fiesta en la piscina o una salida nocturna.

Versatilidad para todo el día

Rocío añade un toque especial a este look con un top de bikini blanco, lo que hace que este conjunto sea ideal para bajar a la playa o la piscina. Pero no se queda ahí; combinándolo con unas sandalias de cuña, también es perfecto para una cena casual en una noche de verano. Este conjunto no solo te mantiene fresca y cómoda durante el día, sino que también te asegura un estilo impecable para cualquier ocasión. ¡Un verdadero must-have para tu guardarropa veraniego!