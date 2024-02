Lo que dicen los científicos sobre meter la cara en agua con hielo para reducir las arrugas

Meter la cara en agua con hielo para reducir las arrugas es una de las principales creencias que aparecen en redes sociales. Los científicos tienen una clara respuesta sobre lo que representa en realidad este gesto, quizás estemos perdiendo el tiempo o es una de las técnicas ancestrales.

El hielo puede ayudar a acabar con este molesto problema especialmente si creemos que ayuda a conservar determinados tejidos. Aunque eso sí, nada que ver con aplicar un poco de hielo en la cara de vez en cuando.

Meter la cara en agua con hielo para reducir las arrugas

El frío siempre ha tenido ese efecto que ayuda a eliminar las arrugas o que conserva más determinados tejidos. Por lo que quizás tenemos esa creencia en mente que con él conseguiremos eliminar las arrugas que se van creando con el paso del tiempo y que quizás con las bajas temperaturas pueden suavizarse.

Influencers e incluso artistas famosas han optado por este sistema que las redes sociales se han encargado a popularizar ya que según ellas permite conseguir una piel brillante en, con poros cerrados y sin rastro de cansancio. Un sueño hecho realidad que además es low cost que acabará siendo lo que marca la diferencia.

Según la revista ‘Harper’s Bazaar’ el simple gesto de lavarse la cara con agua helada es una técnica que permite mejorar la circulación, incrementa la elástina y el colágeno. Además, tonifica y suaviza la piel de la cara. Con lo cual, la imagen que nos dará es de un rostro más relajado sin determinados elementos que incremental la edad.

Por lo que parece que puede ayudar a obtener aquello que necesitamos en menos tiempo por lo quizás este sistema acabe siendo algo que podremos implementar y que no nos costará demasiado sino todo lo contrario. Solo necesitamos poner un poco de agua a la cubitera y podrás ver solidificarse este líquido hasta dar lugar a un hielo que puede acabar siendo el que nos ayude a luchar contra el tiempo de la mejor manera posible.

Este hielo es determinante según los expertos, los dermatólogos tienen muy claro para qué sierve este elemento y parece que influencers y famosas no van tan desencaminadas en redes sociales. Esto es lo que dice la ciencia sobre el uso de hielo para eliminar arrugas.

Esto es lo que dice la ciencia sobre meter la cara en agua con hielo

Quizás para las arrugas no, pero para un elemento que afecta a muchas personas como el acné sí que hay que meter la cara en agua con hielo o pasar uno de estos elementos. El motivo tiene su razón de ser, la Academia Americana de Dermatología aseguró en Vogue que se trataba de un sistema de lo más satisfactorio para desinflamar la cara y conseguir que los signos del acné sean menos visibles. Por lo que, si tenemos este problema podremos empezar a cuidarnos un poco más de la mano de un elemento que acabará siendo el que marque una diferencia importante.

Lo que matizaron los expertos es que mejor no aplicar directamente sobre el rostro, especialmente si tenemos la piel sensible. No es algo muy bueno, sino todo lo contrario, puede ser contraproducente para el cuidado de la piel de cualquier persona aplicar el hielo directamente.

La Universidad de Cleveland por su parte afirmó que el hielo podría ayudar a generar un rostro más brillante, afectando directamente a las ojeras. Pero eso sí, nunca se debe aplicar directamente, ni dejar mucho tiempo. La piel debe estar a una temperatura, permitir que baje demasiado puede no ser nada bueno para el rostro o cualquier parte del cuerpo.

Por lo que quizás no sea bueno directamente para las arrugas, pero tenga otras aplicaciones que pueden ayudar a cuidar nuestro cuerpo. Es importante hacerse con este tipo de trucos, el hielo se ha convertido en una tendencia para acabar con las arrugas, aunque es quizás un buen antiinflamatorio, más que un elemento que pueda ayudar a eliminar este tipo de imperfecciones de la piel que son especialmente difíciles de borrar.

El frío es uno de los elementos que ayuda a la circulación de la piel, por lo que puede ser especialmente beneficioso para algunos tratamientos que son fundamentales que se lleven a buen puerto, antes que nada. La ciencia dice que las arrugas son difíciles de eliminar, el paso del tiempo se notará en mayor o en menor medida.

Realmente no hay ninguna evidencia real que diga que el hielo es un elemento que elimina las arrugas. Por lo que repetir esta rutina a diario quizás no dé ningún resultado y se convierta en una pérdida de tiempo. Pese a que se trata de una rutina que realizan las influencers y famosas no hay nada que indique su efectividad.